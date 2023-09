Los Rolling Stones presentan su disco 'Hackney Diamonds' con un directo

Después de más de 17 años sin canciones originales, los Rolling Stones han vuelto. Sus satánicas majestades presentan este miércoles el que es su 31º álbum de estudio, Hackney Diamonds. El primero sin Charlie Watts y el primero original desde 2005 cuando publicaron Bigger Bang, y desde 2016, cuando lanzaron Blue & Lonesome, una recopilación de covers de blues.

Para su lanzamiento, la banda compuesta por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood han creado un vídeo en directo —desde las 15:30 hora española— en el que se pueden escuchar sus nuevos temas y son entrevistados por Jimmy Fallon, que ejerce de maestro de ceremonias del evento. Todo celebrado en el teatro del distrito londinense de Hackney, que da nombre a su disco. Puedes verlo aquí:

"Puede que Hackney esté en el corazón y sea el centro de Hackney Diamonds, pero esto es realmente un momento global y queremos compartirlo con fanes de todo el mundo a través de YouTube", han señalado en un comunicado.

Además, tras el acto, han presentado también su primer single Angry, así como su videoclip, protagonizado por la actriz de Euphoria y The White Lotus, Sydney Sweeney.

Este acto culmina toda una campaña de marketing con la que los Stones han vuelto a colarse en los icónicos edificios de Nueva York, Londres o París con las imágenes de promoción del trabajo, en la que muestran su logo renovado con esos "diamantes" que dan nombre al disco.

Eso sin tener en cuenta el cartel en el periódico local Hackney Gazette con el que anunciaron el LP el pasado 23 de agosto. "Nuestro amable equipo le promete satisfacción", empezaba diciendo el anuncio de la compañía llamada Hackney Diamonds (como se le dice en la jerga popular a las trizas de cristales rotos especialmente los escaparates o lunas de automóviles, especialmente en el este de Londres.

"Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas [Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows]", añadieron en el post, en el que se hacían claras referencias a sus temas (I can't get no) Satisfaction, Gimme Shelter y Shattered.