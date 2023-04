Steven Spielberg revela que se arrepiente de un cambio en 'E.T': "Fue un error"

Un fotograma de la película 'E.T'.

Hay autores que reniegan de hacer cualquier cambio en su obra original, por mucho que los tiempos cambien. Este es el caso de Steven Spielberg, quien ha confesado en un encuentro celebrado por la revista Time, que se arrepiente de haber editado la escena de E.T en la que los policías aparecían persiguiendo a los niños con pistolas, que fueron sustituidas por walkie-talkies con motivo del 20º aniversario de la cinta en 2002.

“Eso fue un error", recalcó. "Nunca debí haber hecho eso. E.T es un producto de su tiempo. Ninguna película debe revisarse desde el punto de vista de lo que somos ahora, ya sea voluntariamente o forzado”, añadió.

"'E.T era una película en la que el hecho de que los agentes federales se acercaran a los niños con armas de fuego a la vista podría herir sensibilidades y pensé en cambiar las armas por walkie-talkies... Pasaron los años y cambié mis propios puntos de vista", detalló el cineasta, quien defendió que no debería de haber indagado en los archivos de su trabajo. "No recomiendo a nadie que haga eso", sentenció.

"Todas nuestras películas son una especie de señal de dónde estábamos cuando las hicimos, cómo era el mundo y qué estaba pasando en el mundo cuando publicamos esas historias. Así que realmente lamento tener eso ahí", recalcó.

Del mismo modo, el director de Los Fabelmans, también se quejó de que se tocaran otras obras como ha sucedido recientemente con los libros de Roald Dahl, reescritos en Reino Unido para evitar lenguaje ofensivo. “¡Nadie debería intentar quitarle el chocolate a Willy Wonka!", bromeó y añadió que para él es "sacrosanto". "Es nuestra historia, es nuestro patrimonio cultural. No creo en la censura de esa manera", enfatizó.