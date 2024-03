Premios Oscar 2024, gala en directo: alfombra roja, nominados, premios y última hora

Unos Oscar con una sonada ausencia

No hay premios Oscar sin polémica y sin sonadas ausencias. Este año, al conocerse las nominaciones, todos los ojos se pusieron en Barbie, la cinta más taquillera del año y que, aunque cuenta con ocho nominaciones, entre ellas no está ni su directora Greta Gerwig ni su actriz protagonista Margot Robbie.



Esto provocó una oleada de críticas en redes sociales dado el marcado carácter feminista de la cinta, ya que sí que está nominado Ryan Gosling por su papel de Ken a Mejor actor y a Mejor canción como intérprete del tema I'm just Ken. Tanto él como la también nominada a Mejor actriz de reparto, América Ferrara, manifestaron su descontento con la decisión de la Academia de Hollywood.

​"Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto", se quejó sobre la nominación de su compañera de reparto y la directora de la cinta.



"Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo", señaló por su parte América Ferrera. "Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", añadió.