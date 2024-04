"Una tortura": la actriz Olivia Williams describe su experiencia rodando 'Friends'

Friends es una de las series más populares y celebradas de la historia de la televisión, y una comedia que ha conseguido conquistar a espectadores generación tras generación. Pero no todo es oro lo que reluce, al menos a juzgar por las palabras de la actriz Olivia Williams, que se ha sincerado sobre cómo fue su breve experiencia en el plató de la serie.

La intérprete, que se ha metido en la piel de Camilla Parker en The Crown, encarnó a Felicity, una de las damas de honor de la boda de Ross, ha dado una entrevista al diario británico The Independent en la que no duda en calificar su experiencia como una tortura.

"Friends era una marca y tenías que encajar en esa marca", asegura Williams en la entrevista. "Ibas a maquillaje y peluquería y te decían: 'aquí tenemos un look, esto es lo que hacemos'. Y eso implicaba, esencialmente, depilarte las cejas con pinzas", señaló la actriz sobre una de las exigencias.

Preocupada por alterar demasiado su aspecto para otros papeles por un rol menor, Williams les rogó que no se las depilaran:"Por favor, no me quitéis las cejas, las puedo necesitar para otro trabajo'. En ese sentido, fue una tortura", sentencia la intérprete.

Además, Williams narra una escena que presenció y que le dejó mal sabor de boca. "Me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz fantástica cuyo personaje, creo recordar, se llamaba 'Mujer vieja", cuenta Williams, que destaca que la actriz era "distinguida y muy buena".

"Un productor, al que no mencionaré, se limitó a gritarle '¡No eres graciosa!'. Y ella no volvió al día siguiente. Aquello fue alarmante", añadió Williams sobre el trato hacia su compañera.