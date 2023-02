Así es cómo David Schwimmer revolucionó el equipo de actores de 'Friends'

El reparto de la popular serie Friends pasó de ganar 22.500 dólares por episodio a más de un millón. Y en ello, según ha explicado la cuenta de TikTok Página 18, tuvo mucho que ver el actor David Schwimmer, quien interpretaba a Ross Geller.

Durante el primer año de la serie, Schwimmer fue el más solicitado de los seis protagonistas. Según explicó el actor Matthew Perry, quien para muchos siempre estará ligado al personaje de Chandler Bing, en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible, Contraluz), Schwimmer fue el primero en grabar un anuncio, aparecer en The Tonight Show, comprar una casa y conseguir su propia película.

Un día, según relata Perry en sus memorias y se hacen eco en la red social, ambos estaban hablando y acordaron que cuando volvieran a negociar los contratos lo harían como equipo. "Todos deberías ganar lo mismo", concluyeron.

"Pese a estar en mejor posición para negociar su contrato, David abrió las puertas a hacer un bloque de negociación", explica el vídeo. "No podía creer lo que estaba diciendo. Por supuesto, yo estaba encantado y feliz de aprovechar su generosidad de espíritu", recuerda Perry en su libro.

"Para la octava temporada ganábamos un millón de dólares por episodio. Para la décima temporada ganábamos todavía más. Nos pagaban un millón cien mil dólares por episodio, y también pedimos grabar menos episodios", añade Perry en sus memorias, donde se muestra muy agradecido con su compañero.

"Gracias a la bondad de David, y a su buen sentido de los negocios, obtuvimos esa oferta. David, te debo como 30 millones de dólares", agrega Perry. Según publicó Business Insider en 2016, los actores cobraban 22.500 dólares por episodio en la primera temporada.

Así, según cuenta Página 18, el mayor salto fue cuando pasaron de cobrar 125.000 dólares en la sexta temporada a los 750.000 dólares de la séptima. Además, según una noticia del USA Today de 2015, cada miembro de los seis protagonistas de Friends recibía 20 millones de dólares anuales por la figura de "syndication revenue" con Warner Bros.