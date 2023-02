La versión de 'Nochentera' para los que salen poco de fiesta

Nochentera, de Vicco, no ganó el Benidorm Fest —lo hizo Blanca Paloma con EAEA—, pero sí los corazones de muchísimos españoles, que no pueden parar de cantar este himno fiestero. Fiestero, o no tanto, según la versión que hicieron en Cuerpos Especiales, el morning show de Europa FM.

Eva Soriano tuvo como invitada a la propia Vicco, quien colaboró interpretando la nueva letra de su hit, pensada en aquellas personas que no salen demasiado, y titulada (consecuentemente) Noche casera.

En esta versión que, como se puede ver, hizo mucha gracia a Vicco, el 'y me pongo pivón' se transforma en 'y me tiro al sillón' o el 'Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras' en 'No me he lavado la cabeza, pero hoy me la pela'.

