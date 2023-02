El vidente que predijo el puesto de Chanel en Eurovisión augura cómo quedará este año Blanca Paloma

Blanca Paloma dio la sorpresa la pasada semana y ganó el Benidorm Fest 2023 tras su impecable actuación de Eaea, que le valió la máxima puntuación del jurado y del televoto en la final de la preselección celebrada en la turística ciudad alicantina. La cantante, que no llegaba como favorita, cautivó a todos con su tema de tintes flamencos electrónicos y se alzó con el micrófono de bronce. Ahora, representará a España en Liverpool (Reino Unido) el 13 de mayo en la final de Eurovisión.

Blanca Paloma tiene una ardua tarea por delante: intentar superar el gran tercer puesto que Chanel consiguió el año pasado con SloMo. Su medalla de bronce fue la mejor posición para España en los últimos 27 años. Pero, ¿tiene opciones de quedar bien Blanca Paloma con esta apuesta flamenca tan arriesgada?

Luis El Oráculo, un vidente con más de 200.000 seguidores en TikTok, tiene la respuesta. El hombre ha usado su péndulo para augurar en qué puesto quedará la nueva representante española en el festival. Y su predicción cobra mucha relevancia al saber que él mismo ya predijo un día antes de la final del año pasado que Chanel iba a quedar entre el puesto 2 y 5.

En el caso de Blanca Paloma, Luis incluso adelantó su victoria cuando todo el mundo daba por ganador a Agoney. El pasado miércoles 1 de febrero, justo después de que el canario ganara la primera semifinal del Benidorm Fest y se postulara como claro favorito para representar a España en Eurovisión 2023, el vidente aseguró que Agoney no sería finalmente el ganador. Y daba un detalle más: "El péndulo me indica que Agoney no va a ser el representante. Va a ser un grupo femenino".

Y así fue: Blanca Paloma ganó sobre el escenario del Benidorm Fest junto a sus cinco coristas y bailarinas. En ese momento, ni la prensa acreditada en Eurovisión ni los fans del certamen habían visto la puesta en escena que Blanca Paloma tenía preparada para el Benidorm Fest. No fue hasta el día después, en la segunda semifinal, cuando la alicantina sorprendió a todos con su imponente actuación vocal y escénica de la canción Eaea.

Luis ha consultado a su péndulo y su predicción sobre la suerte de nuestra próxima representante en Eurovisión es clara: "Blanca Paloma quedará entre los tres primeros puestos y no es descartable la victoria", asegura. El vidente matiza que todo vaticinio es "provisional" y adelante que el mes que viene profundizará en el resultado que España obtendrá en Eurovisión 2023.

El augurio de Luis se une a las muy buenas impresiones que la candidatura española ha recogido entre los fans del festival. En las casas de apuestas, mucho más conservadoras, España de momento se mantiene la duodécima para lograr el triunfo.

Eso sí, Luis El Oráculo no es infalible. Hace unas semanas, también se volvió muy viral por su predicción para el Sorteo de la Lotería de Navidad. Apostó por el 20182, pero el número ganador del Gordo fue el 05.490. No acertó ni la terminación.