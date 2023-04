Dani Fernández cuenta lo mal que lo pasó en Eurovisión Junior: "De mis peores veces sobre un escenario"

Dani Fernández es uno de los artistas de mayor peso de nuestra industria musical. El cantante de 31 años ganaba hace unos meses el Ondas a "sensación del año" y su segundo disco en solitario, Entre las dudas y el azar, contiene temazos como Clima tropical o Dile a los demás, éxitos absolutos del pasado año con más de 40 millones de reproducciones en diferentes plataformas.

Pero lo que algunos de sus seguidores no saben es que Dani Fernández tiene experiencia sobre los escenarios desde que era muy pequeño. En 2006, con solo catorce años, fue escogido para representar a España en el Festival de Eurovisión Junior, que se celebraba en Bucarest (Rumanía). El artista de Alcázar de San Juan se impuso con su canción Te doy mi voz en una final nacional previa emitida por TVE a otros cuatro aspirantes a ser el abanderado español en el formato infantil del mítico festival.

El 2 de diciembre de 2006, Dani Fernández obtenía un meritorio cuarto puesto en un certamen que ganaron las gemelas rusas Tolmachovy. El español obtuvo 90 puntos, recibiendo votos de todos los 14 países participantes.

Pese a su buen resultado, Dani Fernández no guarda un buen recuerdo de su experiencia en Eurovisión Junior. En un pódcast junto a Carolina Iglesias, el cantante asegura que ha sido de sus peores veces sobre un escenario. "Pensé 'menos mal que no sé si no entienden el español y pensaron que lo hice mal por el idioma'. Lo hice fatal y aún así quedé cuarto", admite.

Dani asegura sin arrugarse que, por entonces, estaba en la pubertad y que había iniciado el cambio de voz. "El día antes no podía ni hablar", asegura. Además, también recordó que llevaba ruedas en sus zapatillas para deslizarse más rápidamente sobre el escenario y crear un efecto que pudiera llamar la atención de los espectadores. "Fue una situación muy difícil, pero es que tenía ruedas... Los demás, no", ha dicho entre risas.