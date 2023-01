La dolorosa reflexión de Cristina Pedroche tras leer "burradas": "Tengo que protegerme"

Cristina Pedroche, en los The Best Chef Awards el 20 de septiembre de 2022.

La presentadora Cristina Pedroche ha compartido este jueves una larga reflexión con sus seguidores de Instagram para explicarles por qué apenas comparte detalles sobre su embarazo.

"Me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo", reconoce la estrella de las Campanadas en el texto que acompaña a dos fotografías en las que muestra cómo se le empieza a notar la tripa.

"Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", lamenta. Como explica, ha leído "burradas" en Twitter a raíz de la noticia de que va a presentar Password. "No os voy a engañar, me duelen", añade.

"Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar", continúa.

Por ese motivo, señala que si en el futuro detecta que los comentarios comienzan a afectarle en lo personal, dejará sus redes sociales para motivos estrictamente profesionales.

"Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé… Pero me da miedo…", termina.

A su publicación le han seguido cientos de comentarios, entre ellos los de numerosos famosos, que han querido enviarle buenos deseos y ánimo frente a los haters:

Cristina Castaño: Enfócate en lo positivo, que es mucho. Y disfruta de todo el proceso que estás viviendo. Toda mi fuerza y apoyo

Ana Peleteiro: Este proceso solamente te pertenece a ti y a tu bebé. Disfrútalo al máximo porque se pasa volando .Y a quien no le guste… que cierre la puerta al salir.

Tamara Gorro: Lo hemos hablado personalmente, lo he dicho públicamente y te lo escribo aquí. Esto es lo que me da rabia, que una persona (sea quien sea) tenga que abandonar sus redes por las críticas de los demás, puntualizando que esas personas lo único que tienen es maldad. Claro que, por tu parte es digno de ejemplo, siempre lo digo, lo que no te haga bien, ELIMINADO. Y tú tomas esta decisión por ti y tu familia. Los que te queremos estamos a tu lado.

Anna Simón: Disfrútalo, disfrútalo y DISFRÚTALO como a ti te apetezca.

Carme Chaparro: Ahora lo más importante es protegerte a ti y al bebé. Haz lo que haga falta. Es imposible que las burradas de algunos con vidas de mierda no te afecten. Porque afectan. Pero estás en un momento irrepetible. Y ya no solo por salud, sino porque tienes que regalarte el disfrutarlo. Cuídate mucho.

Vania Millán: Tú comparte lo que te haga feliz a ti! El que te juzga tiene más problemas con él mismo que contigo.

Pedroche tenía previsto haber anunciado su embarazo en las Campanadas de Año Nuevo de Antena 3, pero unos días antes una revista lo publicó en exclusiva con unas fotos de ella y su marido, el chef Dabiz Muñoz, algo que les hizo sentirse "tristes". "Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", afirmaron en sus respectivas cuentas de Instagram.