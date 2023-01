Estopa vuelve a Twitter con una llamativa foto: "¿Nos hemos perdido algo?"

Los hermanos Muñoz están de vuelta en Twitter. Los miembros del dúo Estopa han regresado después de que el día 9 de enero, la red social de Elon Musk bloquease su perfil.

Según informaron entonces ellos mismos a través de Instagram, no se debía a una marcha voluntaria de Twitter sino a un error que se había dado después de que ellos mismos editasen la configuración. "No amigos. No hemos dejado Twitter, hemos puesto la fecha de nuestro nacimiento como Estopa, que no la teníamos puesta y nos han bloqueado 🤷🏻♂️", explicaron.

A raíz de ahí, los fans del dúo empezaron a lanzar diversas teorías a partir de la información que dieron los hermanos Muñoz, como que la cuenta podría haber sido bloqueada porque cuando crearon la cuenta eran menores de edad. Esto se debe a que el grupo empezó en 1999 y crearon la cuenta en 2011, cuando supuestamente tendrían 12 años.

Este martes, sin detallar si este ha sido el motivo oficial o no del cierre de la cuenta, han vuelto a Twitter con un llamativo mensaje y una foto sin perder el humor que les caracteriza.

"Hemos vuelto!!!! Ya tenemos Twitter. ¿Nos hemos perdido algo? Cuéntennos. 😎", han escrito junto a un selfie de ambos con un esqueleto educativo de plástico.