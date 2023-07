A qué edad empiezan a leer los niños con altas capacidades

A la hora de hablar de desarrollo infantil, cada niño tiene sus tiempos y los estándares de crecimiento y avances tanto cognitivos como físicos dependen de cada uno. Sin embargo, hay algunos hitos que se marcan a una edad orientativa. Por ejemplo, la edad a la que empiezan a leer.

Los especialistas recalcan que, aunque no hay una edad pautada, sí que generalmente lo hacen a los seis años, que es cuando tienen las capacidades para hacerlo. “A esta edad se considera que ya se han adquirido los procesos previos necesarios para que este aprendizaje se adquiera de manera natural y no traumática para aquellos niños que no están preparados”, señalan a Ser Padres Marga Carrascal Rosal y Natalia del Campo Mozos, especialistas en educación infantil.

Sin embargo, si no lo logran no significa que tengan ningún problema de desarrollo, ya que durante esos años siguen desarrollando las habilidades necesarias para poder empezar a leer.

En el caso de los niños con altas capacidades, la precocidad en ciertos hitos, tanto físicos como empezar andar como cognitivos, facilitan el diagnóstico. A la hora de hablar de una edad a la que comiencen a leer, según los neuropediatras, García-Ron y José Sierra-Vázquez, muchos niños con altas capacidades aprenden a leer antes de los cuatro años: “Son capaces de realizar puzles y leer con facilidad antes de los cuatro años".

Según los especialistas consultados por Ser Padres, este aprendizaje suele darse además de forma autónoma ya que estos niños suelen demandar conocimientos y aprendizaje de forma precoz.