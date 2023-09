Una nutricionista infantil confirma la etapa "fisiológica" de los niños con las verduras

El mito de que a los niños no les gustan las verduras no es un mito. Así lo ha confirmado la nutricionista especializada en la alimentación infantil, familiar y de lactancia Mapi Herrero, que ha explicado en una entrevista con La voz de Galicia que es cierto que los niños atraviesan una etapa de rechazo hacia los vegetales.

"Entre los 3 y los 6 u 8 años todos los peques pasan por una época de rechazo a las verduras que es fisiológica, es decir, normal", cuenta Herrero, que también da varios trucos para intentar que poco a poco vayan comiendo más.

"Esconder verduras nos sirve como “parche” porque conseguimos que coman los nutrientes que tienen esos vegetales, pero no logramos familiarizarles con los vegetales, por lo que o se las escondemos toda la vida o no hemos hecho nada", cuenta la nutricionista, que cree que esta no es la mejor opción.

Para Herrero camuflar las verduras es pan para hoy y hambre para mañana cuando lo recomendable sería que los pequeños se acostumbraran al sabor de las verduras y a que formen parte de su dieta. "La clave es seguir ofreciéndolas, sin forzar y seguir consumiéndolas el resto aunque el peque las rechace", sentencia la nutricionista.

Además, la experta explica que es perfectamente normal que los gustos de los niños cambien rápidamente. "Puede que el brócoli sea su alimento preferido y de repente un día diga 'que asco' y se acabó", señala Herrero, que aboga por no evitar los alimentos que no les gustan en la dieta.