La acusación define a Kevin Spacey como un "acosador sexual" en el inicio del juicio

GTRES / Photo by Wiktor Szymanowicz/Shutterstock

Londres acoge este viernes una de las primeras jornadas del juicio al actor estadounidense Kevin Spacey, que se enfrenta a 12 cargos de agresión sexual a cuatro hombres, lo que él niega.

En su arranque, como recoge la BBC, la acusación ha dibujado a Spacey como un "acosador sexual": "Es un hombre que no respeta el espacio ni los límites personales, un hombre que parece deleitarse en hacer que los demás se sientan impotentes e incómodos".

La letrada, Christine Agnew, describió con detalle algunas situaciones denunciadas por las supuestas víctimas de Spacey. Entre ellas, se remitió, por ejemplo, a la época en la que el actor dirigía el teatro londinense The Old Vic, cuando uno de los demandantes le acusó de "tocamientos inapropiados y no bienvenidos".

Según la abogada, Spacey "le tocaba de manera inapropiada, le agarraba o trataba de agarrarle el culo" y hubo, al parecer, unas "cinco o seis ocasiones" en las que el actor "le puso la mano en el pene".

De acuerdo con el testimonio de esa supuesta víctima, el actor "se rió" cuando el hombre se quejó de sus acciones y le llegó a decir que simplemente verlo "cabreado" le "excitaba".

Spacey afronta un total de 12 cargos por agresión sexual, agresión indecente y por ocasionar que una persona se involucre en actividad sexual sin consentimiento entre 2001 y 2013, que han sido todos ellos rechazados categóricamente por el actor.

Según reveló por primera vez en mayo de 2022 la Fiscalía británica, la estrella de Hollywood está acusada de cinco agresiones cometidas supuestamente entre 2005 y 2013, cuatro de ellas en Londres y una en Gloucestershire (oeste de Inglaterra), en las que resultó afectado un hombre que ahora se encuentra en la cuarentena y otros dos varones que ahora están en la treintena.

El pasado noviembre, la Fiscalía agregó otros siete cargos adicionales contra el intérprete, que incluían agresiones sexuales contra un hombre entre 2001 y 2004.

Spacey niega categóricamente "cualquier y toda criminalidad en este caso"

En la audiencia, el magistrado advirtió el miércoles a los 14 miembros seleccionados del jurado que no deben permitir que la amplia cobertura mediática o la fama del acusado "influyan" en sus valoraciones.

"Muchos de ustedes conocen su nombre o han visto sus películas. Eso no les descalifica para estar sentados como parte de este jurado", apuntó Wall.

En otra vista preliminar celebrada el pasado junio ante la Corte de Magistrados de Westminster de Londres, el abogado del actor, Patrick Gibbs, dijo que su cliente "niega categóricamente cualquier y toda criminalidad en este caso".

El letrado señaló entonces que Spacey, protagonista de la serie de televisión House Of Cards y de icónicas películas como American Beauty, regresó al Reino Unido "para establecer su inocencia" y "proceder con su vida".