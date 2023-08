Aitana y Yatra protagonizan el beso del verano

Lo que, hasta ahora, era un secreto a voces, ya ha dejado de ser un romance clandestino. Estamos hablando de la relación entre los cantantes Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. Los dos músicos han sido capturados por las cámaras de Diez Minutos compartiendo un apasionado beso mientras disfrutan de unos días de desconexión veraniega en Ibiza.

El colombiano, que ya ha pasado el ecuador de su gira, se ha tomado unos días de vacaciones junto a la cantante y la familia de la misma, con la que, tal y como sugieren las imágenes de la revista, tiene muy buena relación. Junto a ellos también ha estado Sopa, la perrita que adoptó hace ya unos tres años Aitana.

Con toda esta información, parece que se puede confirmar lo que se lleva sospechando desde finales del año pasado: que los dos coaches de La Voz mantienen una consolidada relación amorosa. Un romance que, según se especuló, empezó apenas unos días después de que saliera a la luz la ruptura entre la cantante barcelonesa y el actor Miguel Bernardeau.

Sin embargo, de acuerdo a Diez Minutos, la historia de amor entre los dos músicos comenzó bastante tiempo antes. Ya en 2019, ambos artistas coincidieron en la gala de los Grammy Latino en Los Ángeles. A partir de ese momento, comenzaron una gran amistad que parece estar más que consolidada cuatro años después.

Lo "bonito" de vivir sin exponerse

La pareja, aunque nunca ha confirmado públicamente su relación, tampoco la ha vivido de manera discreta. A lo largo de los últimos meses, se han vuelto habituales las imágenes en redes sociales de ambos en situaciones cotidianas, como paseando o de compras. Sobre esto, le preguntaron en una entrevista con Vanity Fair a Yatra, que apuntó que está "viviendo todo como muy naturalmente".

El músico opinó que "es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas". "Vivir escondido sería darle demasiada importancia a los medios o a las fotos y vivir dentro del chisme", apostilló. Y concluyó el tema comparándose con Jim Carrey en su taquillazo de 1998: "Uno vive la vida naturalmente, como Jim Carrey en El show de Truman, pero dándose cuenta de todo lo que pasa alrededor. No es que no me entere, pero a mí no me molesta porque soy muy tranquilo".