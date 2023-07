¿Existe la canción del verano? Spotify da la respuesta para 2023

Llega el mes de julio y con él, las piscinas, la playa y, un mes que, para muchos, supone el comienzo de las vacaciones de verano. La temporada veraniega ha dado ya el pistoletazo de salida y, con ello, la búsqueda de una canción del verano que ponga banda sonora a las fiestas, verbenas y chiringuitos en toda España.

El pasado 2022 hubo un acalorado debate entre si la canción del verano era el Quédate, de la sesión de Quevedo junto a Bizarrap, o si se trataba del Despechá de Rosalía. Sin embargo, para este 2023 parece que el trono de canción del verano está todavía más complicado.

Para ayudar a dilucidar las posibles candidatas y no quedarse fuera de la ola este verano, Spotify ha elaborado el Spotify Summer Heat Map, un mapa interactivo que muestra los hits estivales de más de 100 países. Este plano sonoro se irá actualizando cada semana para que los oyentes puedan ir viendo cuáles se posicionan como posible canción del verano conforme avancen las semanas.

Esta primera semana de julio, en España, suenan como favoritas Where she goes, de Bad Bunny; Supernova, de Saiko; El Tonto, de Lola Índigo y Quevedo; Vagabundo, de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle, y cierra el top 5 El Merengue, de Marshmello y Manuel Turizo.

Aunque en España prima la música en español frente a otros países anglosajones como Reino Unido, en Estados Unidos parece que el sonido latino también tendrá gran importancia este verano.

De hecho, esta semana la más escuchada es Ella Baila Sola, un corrido tumbado mexicano de Eslabón Armado y Peso Pluma. También se encuentran en los puestos 4 y 5 del ranking estadounidense el último tema de Bad Bunny y la colaboración de Benito con Grupo Frontera, unx100to.

Las predicciones globales sobre los posibles 10 hits globales de la plataforma de streaming van mucho más allá de estas favoritas y suman también el último éxito de Talyor Swift, Cruel Summer, y esperan que el efecto Barbie traiga al ranking el Dance The Night, la banda sonora de la película a cargo de Dua Lipa. Estas serían las 10 canciones que más se van a escuchar a nivel global:

4EVA (feat. Pharrell Williams), de KAYTRAMINÉ, Aminé y KAYTRANADA All My Life, de Lil Durk y J. Cole Baby Don’t Hurt Me, de David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray Calm Down, de Rema y Selena Gomez Cruel Summer, de Taylor Swift Cupid – Twin Ver, de FIFTY FIFTY Dance The Night, de Dua Lipa Ella Baila Sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma Fast Car, de Luke Combs Favorite Song, de Toosii

Lo que sí queda claro es que este verano va a ser un regreso total a las décadas de los 90 y principios de los 2000 ya que estará plagado de samples y versiones de esos años. Tanto Las Babys, de Aitana, que toma como referencia Saturday Night, de Whigfield, somo Supernova, de Saiko, que lo hace con Un violinista en tu tejado, de Melendi. Así como la nueva versión de Baby Don't Hurt Me de Haddaway de la mano de David Guetta.