Alba Díaz: "No lo veía como 'bullying', sino como que igual no encajaba"

El capítulo 4 del podcast A solas con de Vicky Martín Berrocal en Podium Podcast ha tenido a la que seguramente será la invitada más especial para la diseñadora: su propia hija.

La influencer Alba Díaz ha compartido una íntima charla en la que se ha sincerado sobre el acoso escolar que sufrió. Todo comenzó cuando su madre introdujo: "Tienes mucho que contarme. Pensaba que yo te conocía, una madre siempre piensa que conoce a su hijo, pero es mentira. Al final te das cuenta de que no conoces a un hijo y esa es la gran charla que quiero tener hoy, porque creo que va a ser bueno para las madres escuchar esto".

"Tú y yo hemos sido muy de hablar, pero realmente un día tuve la sensación de que no te conocía, y eso es increíble. El día que me contaste lo del bullying... y lo contaste mucho después", prosiguió.

"Esa experiencia, mientras la vivía no la veía así, no la veía como bullying, sino como que igual no encajaba. Ahora mismo como esto del bullying es tan común sí que lo pude relacionar", contestó Díaz, que ahora tiene 23 años.

Martín Berrocal explicó los motivos de ese acoso: "Tu bullying fue una cosa de que tú venías de Sevilla, tenías una manera de hablar, te gustaba muchísimo... yo te miraba y decía 'esta niña va a ser futbolista'..."

"Sí, siempre he sido la que llamaba la atención por eso, por jugar al fútbol, por ser mucho más masculina. Me costó adaptarme", recordó su hija. También relató que cuando vivía en Sevilla "tenía amigos" y notaba que había interés por parte de sus compañeros por ir a su cumpleaños o por las capeas que organizaba su padre, el torero Manuel Díaz El Cordobés.

"En Madrid yo venía con mi acento, con mis formas, siempre he sido muy yo, no me importan lo que digan y no encajaba. Como era un colegio inglés, yo no sabía hablar con acento británico y todos sabían. Se reían de mí cuando leía en alto", rememoró.

De esa vivencia, la diseñadora reflexionó sobre "qué preguntas necesita muchas veces un hijo que no las hacemos", sobre lo que Alba Díaz agregó que en muchas ocasiones puede ocurrir que el hijo no quiera abrirse, pero que es fundamental sentirse apoyado. Admitió, además, que de pequeña "le contaba cada mentira" al psicólogo sin que su madre se enterara.