Jedet: "Esto lo voy a decir por primera vez públicamente: a mí me violaron"

Jedet ha sido la segunda invitada del podcast A solas de Vicky Martín Berrocal, que se estrenó el pasado 11 de septiembre en Podium Podcast con Isabel Díaz Ayuso como 'entrevistada'.

Las protagonistas de este segundo episodio, que se conocen desde hace unos años, cuando coincidieron en el AVE camino de la fiesta de una conocida publicación femenina, son ahora dos grandes amigas y en este espacio hablan sin pelos en la lengua del proceso de transición de Jedet hasta convertirse en la mujer que es hoy: hormonas, cirugías, láser...

Jedet cuenta con detalle cómo afrontó y lo que supuso para ella someterse a una vaginoplastia. Y, en esa atmósfera de confianza, también le revela a Vicky Martín Berrocal cómo fue el sexo por primera vez después de la reconstrucción de la vagina. Así explica que perdió la virginidad con su ex, porque ella se describe como "tradicional" y no se acuesta con cualquiera: le llamó, le contó, cogió un avión y se fue donde estaba. No volvió a tener relaciones con nadie hasta meses después, de nuevo con él, pero en esa ocasión la vagina se había cerrado: "Me tuvieron que abrir de nuevo".

Malos tratos, agresiones sexuales y una violación

"Aunque me veas bien, porque hoy estoy bien, estoy en una de las peores épocas de mi vida emocional. Estoy con terapia a tope y, si en un mes no mejoro, tendré que empezar con antidepresivos", advierte la actriz en un momento de la entrevista.

Según Jedet, son muchas las cosas que no ha sabido gestionar y que la están "reventando ahora": la muerte de su abuelo, "mi figura paterna, que ha sido un hombre que me ha hecho mucho daño"; la agresión de Los Feroz; su relación consigo misma; y los traumas de relaciones pasadas con cuernos, abusos piscológicos y malostratos.

"A mí me han pegado muchas veces en mi vida: pareja, familiares, en el colegio... Y esto lo voy a decir por primera vez públicamente: a mí me violaron. Quizá por eso mi relación con el sexo es así", termina confesando.

"No conté que me habían violado hasta los tres o cuatro años desde que pasó", continúa, porque en ese momento se sentía culpable. "Estaba con una persona que pensaba que me iba a tratar bien y no lo hizo. Pero durante mucho tiempo me culpé por ello", ha relatado.