Ana Guerra sorprende al hablar así sobre la invitación de Letizia a su boda con Víctor Elías

Después de varios meses fuera de los focos, Ana Guerra está ocupando de nuevo titulares debido a la presentación de su nuevo EP Érase una vez. La extriunfita está dando de nuevo entrevistas con los medios, donde tampoco ha evitado hablar de su próximo enlace con el productor y músico Víctor Elías.

La pareja anunció su compromiso en redes sociales con una imagen en la que ambos aparecían enseñando los anillos y que generó una oleada de comentarios. En una entrevista con Vanity Fair, la canaria ha dejado claro que no han podido ponerse todavía con los preparativos del enlace por la cantidad de trabajo que han tenido.

"Evidentemente una boda pequeña no va a ser por mucho que queramos. Somos muy afortunados porque tenemos mucha gente a la que queremos y que nos quieren", ha avanzado.

En esta charla con Vanity Fair, la canaria ha sido preguntada sobre si al enlace está invitada la reina Letizia, prima de Elías, a la que ha dicho que todavía no conoce pero que tiene su invitación al enlace. "A todo el mundo le parece muy fuerte pero es que yo la veo como alguien más de la familia de Víctor", ha explicado.

Sobre la relación que tiene Elías con Letizia, Guerra ha detallado que por motivos laborales y agenda no hablan demasiado, pero sí están "en contacto". De hecho, ha desvelado que la familia del que fuera Guille en Los Serrano fue al 18º cumpleaños de la princesa Leonor.

"Sí que están en contacto porque son superfamiliares. Pero de verdad que yo veo como que viene la prima de Víctor, no lo veo de otra manera. Y me encantaría conocerla. Hace nada le dije a Víctor que me gustaría conocer antes de la boda a todo el que vaya a venir", ha añadido y ha contado que no la recibiría en el evento como "majestad" sino como "prima de Víctor".

Elías, aunque no suele hablar de su relación con la reina, ya admitió en 2021 que no mantenían un trato demasiado cercano. "Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes, teníamos un poco más de contacto y hace tiempo ya que no", confesó a la revista ¡Hola! "Fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era periodista de TVE, que parece que es una cosa que se le ha olvidado, que es la gran periodista que era", añadió