Andie MacDowell: "Todas las mujeres del mundo de mi edad experimentan la invisibilidad"

Andie MacDowell durante la presentación de 'The Way Home' el pasado 6 de febrero.

La característica rizada melena de Andie MacDowell siempre ha sido motivo de alabanzas y comentarios, pero desde que decidió dejar crecer sus canas durante la pandemia también ha sido objetivo de críticas.

La protagonista de Cuatro bodas y un funeral ha vuelto a insisitir en una entrevista en el portal Sheknows que no está cansada de hablar de ello y, por supuesto, no piensa echarse atrás en su decisión. “Si me tiñera el pelo, la gente podría percibirme como más joven. Pero, sencillamente no necesito eso; no es algo que deseo. Me siento cómoda siendo vista como una mujer mayor”, aseguraba a la entrevistadora.

Desde que la actriz — que acaba de estrenar la segunda temporada de la serie The Way Home— comenzó a pisar las alfombras rojas con su melena gris, asumió cierto liderazgo de empoderar a las mujeres para que asuman el paso del tiempo sin miedos ni complejos. No se resigna a ser invisible, algo que asegura que ya ha experimentado: "Sí lo he experimentado, créanme, todas las mujeres del mundo de mi edad lo experimentan".

Andie MacDowell en la alfombra roja de Cannes el pasado mes de mayo. Getty Images

Además, aclara, que aceptar el envejecimiento no significa dejar de ser vista y tenida en cuenta: "Todavía quiero que me vean, pero no por las razones por las que se ve a los jóvenes. Quiero ser vista por todas las cosas por las que, tal vez, un hombre es admirado: mis puntos fuertes, mi inteligencia, mi conocimiento y mi experiencia".

Además, añade: “Sabes, todavía me considero que tengo la capacidad de ser un ser sexual, pero definitivamente ha cambiado. Es un sentimiento diferente al que tienes cuando eres más joven”.