Arturo Valls: "María Teresa Campos me mandó mensajes para decirme que le encantaba 'Ahora Caigo"

El fallecimiento de María Teresa Campos, figura indiscutible de la comunicación y la televisión en España, ha conmocionado tanto a espectadores como al mundo de la pequeña pantalla. Este martes las redes sociales se han llenado de condolencias y anécdotas sobre la periodista malagueña.

Para el presentador Arturo Valls fue sin duda uno de sus referentes televisivos, como ha asegurado en conversación con El HuffPost.

"Cualquier persona que ame la televisión tiene a María Teresa como referente de persona comprometida, de persona con mucho talento, con ese carisma, con esa cosa cercana...", ha afirmado Valls, que próximamente estrenará That's My Jam España en Movistar +.

También ha desvelado un emotivo recuerdo que tiene de ella. "En los últimos tiempos me hizo muchísima ilusión que me llamara, y me mandó mensajes para decirme que le encantaba el Ahora Caigo, que lo veía todas las tardes y que se lo pasaba bomba", ha rememorado.

Según Valls, para él fue "muy emocionante que alguien como ella reconociera de alguna manera" su trabajo.

"Mi vocación tiene que ver con ese tipo de entretenimiento que hacía ella, que tiene que ver con contar la actualidad desde ahí, desde el entretenimiento y con ese formato de magacín. Desde luego era la reina, la verdadera reina", ha agregado.