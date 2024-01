Bertín Osborne, tras el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén: "Me enteré al día siguiente"

Ha pasado ya una semana desde que se hicieran públicas las declaraciones de Bertín Osborne acerca de su decisión de no querer ejercer de padre. El cantante hablaba así a raíz del inminente nacimiento hijo de su expareja, la modelo Gabriela Guillén, y su posible paternidad. Ahora, el presentador ha revelado cuándo se ha enterado del nacimiento del primogénito de Guillén.

Lo ha hecho en declaraciones para Hola. Si la modelo fue madre el pasado 31 de diciembre, "yo me enteré al día siguiente", ha declarado el cantante. Y fue a través de "un amigo común", ha apostillado.

Entonces, desde la ya mencionada revista, le han preguntado si se arrepentía de algo de lo que hubiera dicho en su anterior entrevista. "No tengo nada más que decir", ha aseverado el cantante de Como un vagabundo. Y sólo ha hecho un comentario más: "Le deseo todo, todo lo mejor".

Estas declaraciones llegan unos días después de que se hiciera pública la intención de Bertín de no querer "ejercer de padre". "Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre", dijo. Y, en cualquier caso, apuntó que cuando naciera el bebé se haría una prueba de paternidad.

"Evidentemente, nos tendremos que hacer alguna prueba", explicó. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos..." y considera que "sería una irresponsabilidad" no hacerse dicha prueba. "Pero no por nada", prosiguió, "sino porque creo que es de justicia para todo mi entorno hacerlo".

Sobre Arévalo: "Tenía que cambiar de vida"

Las últimas declaraciones de Osborne acerca de su posible paternidad las ha hecho en la misma entrevista en la que ha hablado acerca del fallecimiento de su amigo Paco Arévalo. Ambos compartieron amistad y trabajo durante años.

"Nuestra relación fue siempre magnífica, a pesar de que, alguna vez, me cabreaba con él por no cuidarse y no hacerme caso", ha indicado. "Yo se lo había dicho mil veces a lo largo de todos estos años, que tenía que cambiar de vida porque estaba sometiendo al corazón a un esfuerzo enorme", ha añadido.