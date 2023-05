Blas Cantó relata el momento que vivió con una fan y por el que acabó en comisaría 

Carlos Alvarez via Getty Images

El cantante Blas Cantó ha contado una de las anécdotas más locas que ha vivido con una fan. Según ha relatado en el programa Kapra Diner, todo empezó cuando se encontraba haciendo una prueba de sonido en un evento de una radio y se encontró con una mujer.

"Viene una señora y me dice '¡Hola!", a lo que él respondió saludándola amablemente. Tras esto, según cuenta, la mujer en cuestión le preguntó si no se acordaba de ella, lo cual él negó. "Yo en plan le di dos besos y el beso que me da es aquí [dijo señalándose muy cerca de la boca]. Yo ya pensé aquí pasa algo muy raro", ha seguido contando.

Tal y como ha recordado Cantó, continuó hacia el coche, pero la mujer volvió a aparecer. "Me dice '¿puedes venir un momento por favor?', le digo 'sí, ¿qué quieres?' y me dijo '¿te puedo ver los ojos?", ha recordado Cantó, que cedió ante sus palabras quitándose las gafas de sol.

Tras este gesto, la mujer le dijo que era del Hangouts, el chat de Google, aunque Cantó seguía sin reconocerla. "Me dio un regalo y cuando me iba empezó a cogerse la cabeza y dar vueltas", ha señalado. "Cuando miré el regalo, estaba su usuario de Hangouts y en los mensajes que me mandaba empecé a ver y ver y lo siguiente eran amenazas. Entonces, claro, fui a la Guardia Civil", ha recordado. "¿Habéis visto el meme de Pilar Rubio con la denuncia? Pues ese fui yo", ha bromeado el cantante.