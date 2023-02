Chenoa revela de dónde era su famoso chándal y qué es lo que más lamenta de ese momento

En abril de 2005, una imagen se grabó en la retina de España. Era la estampa del desamor y la tristeza, en el día que se rompió una pareja pero se forjó un mito: el del chándal de Chenoa. Ataviada con una sencilla sudadera gris, la cantante atendió a la prensa en el portal de su casa para confirmar su ruptura con David Bisbal, una relación que se inició dentro de la Academia de Operación Triunfo.

17 años después se sigue hablando de ese momento y de esa prenda. La propia Chenoa ha desvelado ahora, durante una charla en el podcast La pija y la Quinqui, dos tiktokers, de dónde era la famosa sudadera y qué es lo que más lamenta de ese momento. Sorprendentemente, no es de estar en chándal de lo que más se arrepiente.

La artista confesó que ya no tiene la sudadera: "No sé dónde está. Era del Caprabo y creo que me costó seis euros".

"Lo que más pena me daba es el pelo. ¡Qué mal peinada estaba, madre!", recordó Chenoa sobre su "gran salida en chándal". "Ese pelo grasiento de haber llorado, de haber estado mal, que dices '¡esta pobre mujer no ha entrado en el agua porque no ha podido!'. Es un pelo triste", añadió.

Según la cantante, "era todo acorde": "El punto Kung-Fu Panda con esas ojeras... O sea, ¿qué ha pasado ahí? Pobrecita. Y los brazos cruzados, de eso me acuerdo, de protección".

A continuación, imitando su propia voz en ese momento, lanzó un buen dardo a Bisbal: "[Con tono lloroso] No hay terceras personas... [recuperando su voz normal] ¡¿Cómo que nooo?!".

En 2021, en un programa de TVE dio más detalles sobre esa sudadera que forma parte de la historia de España y que rentabilizó sacando sus propios diseños. "Creo que la regalé", apuntó. También contó que no tenía guardado el número de Bisbal.