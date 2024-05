La segunda mejor pizzería de Europa está en Barcelona 

Después de posicionarse como la mejor pizzería de Europa en 2023 según el ranking 50 top pizza, Sartoria Panatieri sigue cimentando su prestigio consiguiendo el segundo puesto en la clasificación de este año, que se ha desvelado este lunes.

Esta pizzeria, que cuenta dos locales de estilo industrial en Barcelona, ha conseguido triunfar gracias a la calidad de la masa de sus pizzas y de sus ingredientes. Además, ellos mismos hacen algunos de sus embutidos, que se pueden degustar tanto en algunas de sus pizzas como de entrante.

En la clasificación de este año del prestigioso lista, elaborado por expertos italianos excluyendo las pizzerias de Italia, el primer puesto lo ha conseguido Napoli on the Road, en Londres, mientras que la tercera posición ha sido para Via Toledo Enopizzeria, en Viena.

Sartoria Panatieri no es el único local español que ha conseguido hacerse un hueco en el top diez, en el que se encuentran varios nombres que repiten en este listado. En el quinto puesto se encuentra el restaurante Baldoria, de Madrid, donde además de pizza se puede degustar pasta, focaccia y diversos entrantes clásicos de la gastronomía italiana.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En la novena posición está La Balmesina, de nuevo en Barcelona y considerada desde hace años una de las grandes pizzerias de España al igual que Fratelli Figurato, en Madrid, que ocupa el décimo puesto del ranking.

Además de conseguir el segundo puesto de la clasificación y consolidarse como la mejor pizzería de España, Sartoria Panatieri también ha conseguido la distinción Green Over, que premia la sostenibilidad en la cocina. Es un reconocimiento que también se ha otorgado a Bæst, en Copenhague, y al restaurante Mo de Movimiento de Madrid.

Puedes consultar el listado completo aquí.