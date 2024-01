De ganar dos Oscar a arrasar en TikTok: así triunfa en las redes Anthony Hopkins

Anthony Hopkins interpretó a Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, ha ganado dos Oscar —uno de ellos, precisamente, por ese papel—, un Globo de Oro, dos Emmy y cuatro BAFTA. El actor, que lleva trabajando desde antes de la década de los 70, ha sido visto por última vez en la película de James Hawes Los niños de Winton, que a España llegará en marzo de este año.

Pero eso en la gran pantalla. El actor ha resultado ser, a sus 86 años, una persona muy activa en redes sociales. Sobre todo, en TikTok, donde ya amasa más de tres millones de seguidores. En las que ya es habitual verlo bailando o tratando de "no actuar según mi edad", ha indicado en unas declaraciones recogidas por la revista People.

"Tengo 86 años, así que lo he revertido", ha apuntado. "En verdad, tengo 68 años", ha apostillado el actor, que ha explicado que fueron su mujer, Stella, y su sobrina, Tara Arroyave, las que lo convencieron para empezar a hacer este tipo de contenido en redes.

El actor comparte vídeos de él mismo bailando en la cocina, o en cualquier parte de su casa. También de algunas excursiones que hace, como cuando visitó el Museo Nacional Picasso, o jugando con canicas. Incluso cocinando. Aunque lo más habitual es que se muestre bailando.

Y, aunque ha reconocido ser, "un poco reacio" a esto, concluye que hace falta humor. "Yo digo: 'oh, no, otra vez no'. Pero hago una tontería porque necesitamos humor. Necesitamos reírnos en la vida", ha detallado a People.

"Supongo que por una buena razón. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza", ha proseguido.