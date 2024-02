De 'La madre de José' a 'Ester Expósito': Dani Martín le dedica una canción y esta es la reacción de la actriz

Llevaba retirado de la música y de los escenarios desde diciembre de 2022 y este pasado lunes, coincidiendo con su 47 cumpleaños, sin anuncios ni pistas previas, Dani Martín ha lanzado una nueva canción... que no ha dejado indiferente a nadie.

Además de recuperar el sonido más característico de El Canto del Loco —la banda que le dio fama—, el tema es una directa y sincera declaración de amor a la actriz Ester Expósito. "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito / Que no la conozco en persona y me tiene muy loco", dice su letra.

Pero la letra de la canción no sólo hace referencia directa a la actriz de Élite: Hugo Silva, Aaron Piper o Leyva forman parte también del especial universo que Dani Martín ha recreado en la canción, que sitúa en Cádiz y en el que suena Princesas de Pereza.

La reacción de la actriz no se ha hecho esperar y le ha mostrado su agradecimiento en redes sociales con un sobrio mensaje en stories: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz lanzamiento, te admiro".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Esta es la letra de la canción que lleva por título el nombre de la actriz:

Las Wayfarer siempre quedan bien

Vespa, primavera 100x100

Los Ronaldos, Nikis y Green Day

De fondo los Clutch, también Coldplay

Y el verano en Cadiz estaré

Niñas de Tarifa siempre le pide whisky sour bésame

Cierro los ojos

Las chicas de El Palmar vienen también

Van con Hugo Silva y no sé quién

Un actor que sale en 'Élite'

Pide otra ronda y vemos qué

Vamos a la luna y luego al Ben

Estoy en el Tumbao con Nacho y Lay's

Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor

Las Wayfarer no me sientan bien

Está mirando Leyva (puto Ley)

Han puesto Princesas y ella es

Reina de la fiesta de una rave

Mírame un poquito, hija Ester

Me siento como Balvin con René

Venga hazlo por mí, atrévete

He visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor

Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor