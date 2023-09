Dedicaron a su jefe la canción de Shakira... y por lo que sea ya no facturan

En la última canción de Shakira, El Jefe, la colombiana volvió a deslizar indirectas hacia su ex, Gerard Piqué, pero también se despachó contra las desigualdades laborales con versos como "Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura", "tengo un jefe de mierda que no me paga bien", "se acumulan las facturas, ser pobre es una basura", "yo llego caminando y él en Mercedes Benz" o "tienes todo pa' ser millonario, (...) solo te falta el salario".

Tres trabajadores venezolanos conocidos en TikTok como Los Panas les sirvió para dedicarle un baile a su jefe aprovechando los mensajes del tema e intentar que les subiera el sueldo. Sin embargo, días después, como ellos mismos han contado, el vídeo les "influenció tanto para bien como para mal".

"Nos desemplearon a los tres", relata uno de ellos en una nueva publicación. "Trajo consecuencias en nuestro trabajo, nosotros lo hicimos sin saber que iba a ser así", explica su compañero.

A través de TikTok han pedido el apoyo de sus seguidores y que se comparta su vídeo porque quieren "salir adelante". "Somos unas personas trabajadoras y nos gusta hacer las cosas bien", agregan antes de afirmar que van a seguir bailando.

Como han mostrado en sus redes, ahora han decidido tomar el camino del emprendimiento y dedicarse a vender empanadas elaboradas por ellos mismos. "Salimos a la calle a vender, ya no necesitamos del jefe", titulan el vídeo en el que lo cuentan.