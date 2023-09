Shakira abandona el despecho y se pasa al sindicalismo con 'El Jefe'

Shakira, que prepara la inminente salida del que será su próximo disco, está de vuelta con una nueva canción. Pero esta vez no lo hace para hacer terapia y despellejar a Gerard Piqué, sino que lo hace para hablar de otro tema: la desigualdad laboral. Aunque El Jefe, así se llama el tema en el que colabora con la banda Fuerza Regida y en el que investiga la sonoridad del corrido mexicano, también tiene alguna indirecta para su ex.

A las dos de la madrugada. Esa fue la hora a la que Shakira estrenaba la canción en varias plataformas y una hora después ya se convertía en uno de los más escuchados, vistos y comentados a nivel global. En Youtube, en solo cinco horas ha acumulado más de dos millones de visualizaciones. De hecho, en los primeros 15 minutos después de su lanzamiento, el vídeo ya lo habían visto un cuarto de millón de personas.

El Jefe, que dura poco más de tres minutos, arranca con lo que puede considerarse una indirecta para Piqué (“Siete y treinta ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama pero no se puede. Llevo a los niños a las nueve”) para dar paso a la historia de un empleado y la brecha que hay entre los sueldos y condiciones laborales de los trabajadores respeto a sus jefes.

"Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura", "tengo un jefe de mierda que no me paga bien", "se acumulan las facturas, ser pobre es una basura", "yo llego caminando y él en Mercedes Benz" o "tienes todo pa' ser millonario, (...) solo te falta el salario" son solo algunos de los versos que forman parte de una letra en la que muchos han encontrado también mensajes ocultos para Gerard Piqué. Como esa en la que nombra a la exniñera que habría descubierto la infidelidad del exfutoblista: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", como señalan algunos seguidores en redes sociales.

Lo que sí deja claro Shakira con El Jefe es que aunque su próximo disco va a estar lleno de canciones sobre su vida junto a Gerard Piqué -Te Felicito, Monotonía, o Copa Vacía son algunos ejemplos- la de Barranquillas parece haber dejado atrás la etapa del despecho que inauguró con la multimillonaria sesión con Bizarrap para dar paso a una etapa sindicalista.