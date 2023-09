El abogado Marcos García Montes revela cómo ha sido el encuentro en Rodolfo y Daniel Sancho

Después de semanas de especulaciones, el actor Rodolfo Sancho ha visitado este miércoles a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui, donde se encuentra desde que confesara haber matado al cirujano Edwin Arrieta ante las policía de Tailandia.

"Hay dos formas para tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente... no van a conseguir lágrimas de mí", ha declarado Sancho ante los medios, que también ha asegurado que no va a decir nada más al respecto ni a entrar en temas personales.

El encuentro entre el actor y su hijo ha durado alrededor de tres horas ya que han estado acompañados del abogado Marcos García Montes, que viajó con Rodolfo Sancho hasta Tailandia para ocuparse de la defensa de Daniel.

El propio letrado ha querido hacer un comentario ante la prensa sobre cómo ha visto el encuentro. "Fantástico entre clientes y abogados", lo ha calificado sin querer entrar en más detalles.