El actor Alec Musser, que participó en 'Niños grandes' y 'Mujeres desesperadas', muere a los 50 años

Este sábado, 13 de enero, ha fallecido el actor Alec Musser a los 50 años. Así lo ha confirmado su mujer, Paige Press, en la madrugada de este domingo a través de las stories de su perfil de Instagram, donde ha aprovechado para compartir varias fotos con Musser.

El intérprete es conocido por sus papeles en proyectos como Niños grandes, Mujeres desesperadas y All My Children, donde trabajó entre 2005 y 2007, y es considerado su mayor éxito.

Aunque esos no son los únicos títulos de su carrera. También apareció en Road to the Altar y The Phantom Executioner, entre otros.

Además de la despedida de su esposa, otra de las personas que ha querido escribir un mensaje dirigido a Musser ha sido su compañero en Niños grandes Adam Sandler. Y lo ha hecho también en su perfil de Instagram.

En un post en el que ha compartido un fotograma de Alec Musser en el largometraje en el que coincidieron, ha escrito el siguiente mensaje: "Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno".

"Pensando en Alec Musser y su familia a los que envío todo mi amor", ha proseguido el cómico. Y ha concluido: "Un verdadero gran amor de persona".