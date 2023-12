Matthew Perry, Tina Turner, Silvio Berlusconi, María Teresa Campos... Los famosos que hemos despedido en 2023

Cierra 2023. Un año marcado por la celebración de unas elecciones generales en verano, el triunfo del deporte femenino y también por la pérdida de algunas de las personalidades que entraron en nuestros hogares gracias a un hueco en la parrilla televisiva. Sin embargo, terminaron por resultar auténticos iconos de la cultura popular.

Así ha ocurrido con Matthew Perry, el actor que interpretaba a Chandler Bing en la popular sitcom Friends. En el ámbito nacional, con la reina de las mañanas, María Teresa Campos, o con la chica ye yé, Concha Velasco. Pero estas no han sido las únicas personalidades que hemos despedido en 2023.

Estas son algunas de las personas que nos han dejado este año que ya llega a su fin.

Lisa Marie Presley

Una de las primeras celebridades en decir adiós este 2023 fue Lisa Marie Presley, la única hija del rey del rock, Elvis Presley. La también cantante falleció a los 54 años a causa de una parada cardíaca motivada por una secuela que le dejó la operación a la que se había sometido previamente.

Lisa Marie Presley en una imagen de 2013 CBS via Getty Images

Presley hizo su última aparición pública en los Globos de Oro. La cantante acudió a la última edición de estos premios junto a su madre, Priscilla, porque una de las candidatas a varios de esos premios era Elvis, la película inspirada en la vida de su padre.

Carlos Saura

El 10 de febrero, apenas un día antes de que la Academia de Cine pudiera condecorarle con el Goya de Honor, falleció Carlos Saura. El cineasta, que comenzó estudiando Ingeniería Industrial, pero terminó dedicándose a lo largo de toda su vida a su verdadera pasión: el cine.

Carlos Saura, en Madrid, el pasado 2021 Getty Images

Saura acumula en su filmografía decenas de títulos. Algunas de ellas de gran trascendencia, como Deprisa, deprisa (1981), uno de los máximos exponentes del cine quinqui, Carmen (1983), ¡Ay, Carmela! (1990) o Cría cuervos... (1976), entre otras.

Pero Saura no cultivó únicamente el cine, también hizo lo propio con la fotografía y la escritura. Y está considerado, a día de hoy, una de las figuras clave de la cultura española.

Laura Valenzuela

Entró en los hogares de España en 1956 convirtiéndose en la primera presentadora de Televisión Española y falleció en marzo de este año. Laura Valenzuela es uno de los rostros de la historia de la tele. En la cadena pública hizo desde trabajos como presentadora, hasta de publicidad. Labores que combinaba con otros en la gran pantalla.

Pero, tras casarse con el productor José Luis Dibildos —con quien tuvo a su única hija, Lara Dibildos—, Valenzuela comenzó a trabajar más de seguido en el mundo del cine. Algunos de los títulos de su filmografía son El tulipán negro (1964) o Madamen Sans-Gene (1961), en la que trabajó junto a Sophia Loren.

Laura Valenzuela junto a su hija, Lara Dibildos Cover/Getty Images

Fernando Sánchez Dragó

Otra de las personalidades españolas que se ha marchado este 2023 es el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó. A pesar de la extensa lista de novelas, ensayos y trabajos que ha dejado para posteridad, la vida de Dragó no estuvo exenta de polémica. En muchas ocasiones, motivada por las relaciones sentimentales que mantuvo a lo largo de los años con mujeres más jóvenes que él.

Fernando Sánchez Dragó en la presentación de 'España Vertebrada' Getty Images

En 1992, fue condecorado con el Premio Planeta por La prueba del laberinto y en el año 2000 le otorgaron el galardón del Ministerio de Educación y Cultura por el Fomento de la Lectura. También trabajó en los medios de comunicación. De hecho, se llevó el Ondas en 1988 por su programa en RTVE El mundo por montera.

Tina Turner

Una voz inconfundible, unos pasos de baile únicos y una energía formidable. La reina del rock, Tina Turner, falleció el 24 de mayo de este casi culminado 2023. A lo largo de su carrera, que comenzó junto a su marido Ike Turner, rompió todos los moldes. Especialmente, los establecidos para una mujer negra.

Los éxitos que la pareja fue cosechando sobre los escenarios durante la década de los 60 y 70 venían acompañados de un matrimonio marcado por los abusos. Una vez la cantante logró divorciarse se vio en la obligación de comenzar de nuevo. Entonces, ayudada por otros músicos de la época, como David Bowie, lo consiguió.

Tina Turner en un concierto en Rotterdam en 1990. Foto Rob Verhorst vía Getty Images

La voz de The Best también probó suerte en el cine, participó en varias cintas, como Mad Max 3. Más alla de la cúpula del trueno (1985), entre otras. Logró varios premios a lo largo de su carrera y, en 2021, pasó a formar parte del Rock & roll hall of fame.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ha sido una de las mayores influencias en la política de las tres últimas décadas en Italia y otra de las personalidades que nos ha dejado este año. En concreto, el 12 de junio. Pasó de vendedor de puerta en puerta a tener uno de los imperios más importantes en el mundo de los medios de comunicación. Pero Mediaset no ha sido lo único que ha estado bajo su mando.

Silvio Berlusconi en septiembre del pasado 2022 Getty Images

Fue hasta en tres ocasiones el primer ministro de Italia. Y, a pesar de las controversias y los numerosos procesos judiciales a los que se enfrentó, fue despedido con honores en un funeral de estado.

Carmen Sevilla

Cantante, actriz y presentadora. La última de las folclóricas de antes. La novia de España. Carmen Sevilla. Ella también nos ha dejado en junio de este 2023 a los 92 años. Desde muy pequeña estuvo ligada al mundo de la cultura, dado que tanto su abuelo como su padre ejercían de letristas. Pero su debut no llegó hasta que alcanzó los 12 de años, cuando comenzó a actuar como bailarina en junto a Estrellita Castro, su descubridora.

Un retrato de Carmen Sevilla en 1973 Getty Images

Años más tarde dio el salto a la gran pantalla. Entre finales de los 40 y los 60 desarrolló el groso de su carrera. En los 70, también hizo algunos títulos, ya propios del destape. Y en los 2000 vivió su última etapa delante de las cámaras al frente de Cine de barrio, hasta 2010, cuando se retiró a causa del alzhéimer.

Francisco Ibáñez

El padre de Mortadelo y Filemón y el artífice de que en muchos hogares españoles de los 80 entraran otros personajes como Pepe Gotera, Otilio, Sacarino o Rompetechos. Él era Francisco Ibáñez y falleció el 15 de julio. Con sus historietas cautivó a los niños y a los no tan niños y han sido varios los personajes famosos que se han declarado en público fanáticos del trabajo de Ibáñez.

El expresidente Felipe González, por ejemplo. Cuando todavía estaba al frente del Ejecutivo nacional les pidió a los Reyes Magos la colección completa de Mortadelo y Filemón, según recoge El País. O el director de cine Álex de la Iglesia, que llegó a decir que "Ibáñez es el hombre al que he admirado más en este planeta", en declaraciones recogidas por el mismo rotativo.

Y, a pesar de todos los reconocimientos que tuvo en vida el maestro de la historieta, hay uno que se le escapó: el Princesa de Asturias. Algunos de sus seguidores se han movilizado a través de las redes sociales para conseguirlo. Pero sin éxito.

Francisco Ibáñez Cover/Getty Images

Angus Cloud

Angus Cloud saltó a la fama de la mano de Fezco, el personaje que interpretaba en la serie de HBO Euphoria. Y en julio de este 2023 falleció a los 25 años a causa de una sobredosis accidental de varias drogas, entre las que se encontraban fentanilo, benzodiazepinas y metanfetamina.

El suceso tuvo lugar apenas unos días después de que falleciera el padre del actor. Y su muerte volvió a poner sobre la mesa la importancia de cuidar también la salud mental. Y así lo recordaron la madre y familia de Cloud en un comunicado.

"Angus era abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra esto por su cuenta en silencio", decía el texto.

Angus Cloud en un evento de Variety FilmMagic vía Getty Images

María Teresa Campos

La reina de las mañanas y una de las figuras más icónicas en la historia de la televisión. María Teresa Campos falleció a los 82 años el pasado mes de septiembre. Comenzó su carrera periodística en la radio. Y, tras varios años en las ondas, pasó a hacerse un hueco en las primeras horas de la parrilla de la televisión. Con el tiempo, su espacio pasó a compartirlo con sus hijas.

Además de en el mundo del periodismo, Campos también probó suerte en la política. En concreto, en las primeras elecciones generales que se celebraron en España tras la muerte de Franco. Concurrió en las listas para el Congreso como número 3 por Málaga del partido Reforma Social Española (RSE).

El partido, que fue el sexto más votado, finalmente terminó por disolverse. Algunos de los compañeros de formación de Campos se marcharon a alguno de los otros partidos de la época, sobre todo a PSOE y Alianza Popular. En el caso de la periodista, prefirió trasladarse a Madrid, donde continuó con su carrera de periodista, que le valió el título de reina de las mañanas.

La periodista María Teresa Campos en una imagen de archivo GTRES

María Jiménez

La cantante, bailaora y actriz María Jiménez ha sido otra de las personalidades que hemos despedido en este 2023. La artista alcanzó la fama de la mano del tema Se acabó, en el que pone voz a una mujer que abandona una relación de maltrato. Y, ahora, tras la reacción en cadena de las jugadoras de la Selección, tras lo ocurrido con Luis Rubiales, es un lema que ha cobrado mayor trascendencia.

De hecho, el pasado 2022 la artista creó la Fundación María Jiménez. El propósito de la misma es, partiendo de la experiencia personal de la cantante, combatir la violencia machista y ofrecer un espacio de refugio para las mujeres víctimas de este tipo de tratos.

A nivel artístico, aunque a lo largo de la década de los 80 continuó grabando temas, la canción que sacó, en 2001, junto a la Cabra Mecánica La lista de la compra la volvió a llevar a lo más alto. Después, en 2002, publicó un disco de versiones de canciones de Joaquín Sabina Donde más duele (Canta por Sabina).

María Jiménez en el Teatro Tivoli, Barcelona WireImage vía Getty Images

Michael Gambon

El 28 de septiembre de este año falleció Michael Gambon. El actor, de origen irlandés, es conocido por haber interpretado al profesor Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter. Aunque su trayectoria en el mundo del cine y la televisión fue mucho más allá del universo de J.K. Rowling.

Sleepy Hollow (1999), El discurso del rey (2010) o Judy (2019), son algunos de los títulos que destacan en su extensa filmografía. Asimismo, trabajó en el mundo del teatro y también hizo algo de radio. Sus servicios a la industria del entretenimiento le llevaron a ser distinguido con el título de caballero del Imperio Británico en 1998.

Michael Gambon en un evento de la saga 'Harry Potter' en Orlando, Florida Aaron Davidson vía Getty Images

Matthew Perry

Fue una de las noticias que pilló por sorpresa al mundo. Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en Friends, falleció a los 54 años en su casa de Los Ángeles. A lo largo de su carrera, el actor no tuvo reparo en hacer públicos sus problemas de salud mental y sus adicciones.

Y uno de los aspectos de su vida por los que se mostró orgulloso es que supo plantarle cara a esas adicciones y que pudo ayudar a otros a hacerlo. Es más, llegó a indicar que prefería ser recordado por esto que por su trabajo en Friends. "Lo mejor de mí", reconoció en una entrevista, "es que si se acerca una persona a mí y me dice: 'No puedo parar de beber, ¿me puedes ayudar?', yo le puedo decir 'sí', acompañarlo y hacerlo. Eso es lo mejor", apostilló.

Y concluyó así: "Cuando muera no quiero que lo primero que se mencione sea Friends. quiero que eso sea lo primero que se mencione. Y voy a estar el resto de mi vida demostrándolo".

Matthew Perry en la premiere de 'Wimbledon' Getty Images

Concha Velasco

Otro de los iconos de la cultura española fallecía este año. Concha Velasco, la eterna chica ye yé, se despidió del mundo a principios de este mes de diciembre. Cultivó tanto el cine, como el teatro y la televisión.

Aunque los más jóvenes de la casa la recuerden por presentar Cine de barrio, la trayectoria de esta actriz multidisciplinar fue mucho más allá. Velasco deja tras de sí una larga lista de títulos en cada una de las disciplinas de las artes escénicas. Desde Historias de la televisión, de donde sale el ya mítico tema La chica ye yé, hasta Las chicas de la Cruz Roja.

Eso en la gran pantalla. La actriz también dejó huella sobre las tablas. En su currículum destacan obras como Mamá quiero ser artista o la adaptación del musical de Broadway Hello Dolly!. Velasco, además, tardó en abandonar los escenarios. En concreto, hasta 2021, cuando hizo la última función de La habitación de María, una obra de su hijo Manuel Martínez.

Concha Velasco Cover/Getty Images

Itziar Castro

El pasado 8 de diciembre falleció la actriz Itziar Castro a los 46 años. Era conocida por sus papeles en Vis a vis o Pieles y por su faceta más reivindicativa, sobre todo, en materia de derechos LGTBI y contra la gordofobia. Sin embargo, "a mí me han puesto de referente de muchas cosas y nunca he querido ser referente de nada", explicó en una entrevista para este periódico.

"Pero entiendo que haya gente que me vea como referente. Mi objetivo en la vida era ser actriz y ser yo misma", añadió. Y, a lo largo de su trayectoria ha sido merecedora de premios, como el Plumas, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) por su ayuda al colectivo, así como una nominación al Goya a mejor actriz revelación, por su papel en Pieles.