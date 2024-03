El encuentro entre Aitana y Sebastián Yatra que aviva los rumores de reconciliación

Después de que algunos medios informasen el pasado 5 de marzo de que Aitana y Sebastián Yatra habían pasado juntos unos días en Islandia, se les habría visto juntos y de la mano en Londres este fin de semana

La periodista Paloma Barrientos señalaba este sábado que "viva el amor" entre la pareja de cantantes al dar la exclusiva en Fiesta (Telecinco). "No sé si han vuelto, pero el sábado, a las 15:46 horas, estaban en el aeropuerto Heathrow de Londres", empezó relatando la periodista. "Iban los dos de la mano, se sentaron delante de todo el mundo, él fue a comprar una botella de agua y unos sandwichitos", detalló.

Esta información ha sido confirmada a Vanitatis este martes por el entorno cercano de la pareja. "Quedaba una conversación pendiente entre ambos después de una ruptura un poco abrupta. Aun así, no nos han dicho que hayan vuelto; tampoco han dado detalles de esta quedada ni siquiera a algunos amigos", ha señalado al citado medio una fuente cercana a ambos.

Según la revista, fue una viajera la que los reconoció, cuando se chocó con Aitana, que iba despistada mirando el teléfono. "Fue muy amable y me pidió disculpas. Le dije que no pasaba nada", señala al citado medio.

Para Vanitatis, Londres ha sido la ciudad elegida por ambos, bien por hacer escala ya que no hay vuelos directos a diario entre Reikiavik y Madrid, o por despistar a la prensa. Precisamente, según el entorno de la pareja, esta ciudad habría sido la elegida para una escapada también pensando en pasar desapercibidos.

"Buscaron un lugar en el que pensaban que casi nadie les podía conocer y que los dos tenían ilusión por descubrir. Es temporada baja, un fin de semana cualquiera, no contaban con que esto fuese a trascender", explican las fuentes consultadas por la revista.

Sin embargo, cabe recordar que ninguno de los dos artistas confirmó en ningún momento su relación ni hablaron públicamente de ella hasta su abrupta ruptura el pasado mes de noviembre, cuando el colombiano afirmó: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos en la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino... pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año".

Aitana, por su parte, apenas dio unas palabras en Perú tras su ruptura. "Somos superamigos, nos seguiremos llevando superbien", dijo a los periodistas. A pesar de esto, no pudo evitar los rumores que la han relacionado estos meses con otro rostro conocido, el actor de La sociedad de la nieve Enzo Vogrincic.

Tras esto, Yatra confirmó en el podcast de Vicky Martín Berrocal A solas con que no había tenido ninguna relación de más de un año: "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien".

Habrá que esperar para saber si este encuentro en Islandia y Londres ha sido fugaz, si se trata de una conversación pendiente o si verdaderamente se puede hablar de una reconciliación entre ambos.