Sebastián Yatra: "Si tuviese una relación de más de un año me darían ganas de ser infiel"

El amor ha sido el protagonista de la charla que han compartido el cantante colombiano Sebastián Yatra y Vicky Martín Berrocal en el último episodio del podcast A solas con (Podium Podcast), estrenado este martes.

El intérprete de Tacones rojos se ha sincerado sobre sus relaciones más importantes, con las cantantes Tini y Aitana, y ha expresado cómo entiende las parejas.

"Mi máximo de relaciones ha sido un año", confiesa. "Si yo tuviese una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?", se pregunta.

Según Yatra, "igual quiere estar" con una persona porque la quiere, pero " ¿cómo lo manejas?": "Porque estás con esa dualidad de 'te quiero' pero igual 'uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de que pase".

"¿Qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo: dices 'no salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer'", reflexiona.

Por todo esto, con el estilo de vida que tiene actualmente, el artista cree que tiene "una forma quizá más abierta de pensar": "No veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener una relación un poco más abierta o con más libertades, distintas de lo que venimos acostumbrados de nuestros padres o de otras vainas".

"También había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI. ¿Por qué nos cuesta tanto con nuestro ego y esa necesidad de poseer a la otra persona? Si me gustas, tienes que ser mía y de nadie más, y yo la sexualidad y el sexo cada vez lo separo más. Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro es el amor", sostiene.