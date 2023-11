El futuro de Daniel Sancho se complica

La situación de Daniel Sancho tras el crimen de Edwin Arrieta se va complicando cada vez más. Tras declararse no culpable del asesinato del colombiano el pasado 13 de noviembre, la Fiscalía sigue insistiendo en la culpabilidad y la premeditación de los hechos, especialmente tras las últimas pruebas.

Según contaron en el programa Vamos a ver (Telecinco) tras poder tener acceso a los escritos de la acusación, "la Fiscalía insiste mucho en el hotel, por qué alquila otro, y tienen muy en cuenta la confesión inicial, en la que la policía le lee todos los cargos, incluida la premeditación, y él en un perfecto inglés los acepta".

Además, las imágenes de Sancho comprando bolsas y cuchillos son otro de los pilares en los que se apoya la Fiscalía para hablar de un crimen premeditado. También buscan las declaraciones del primer abogado tailandés de Sancho, Khun Anan, aunque apuntan que "le ampara el secreto profesional y no está claro que declare en el juicio".

El abogado jugaría un papel fundamental en las declaraciones de Sancho. Según contó el policía tailandés Big Joke y recogió el programa TardeAR (Telecinco), "Daniel Sancho dio ese testimonio por no tener un buen abogado que le aconsejara. Si lo hubiera tenido, no hubiera confesado y hubiera tenido otra estrategia". Además, dejó claro que cumplirá la condena, o buena parte de ella, en Tailandia. "No tiene escapatoria", insistió.