Una española cuenta cómo casi le arrestan nada más pisar Marruecos: el motivo le provoca risas

La creadora de contenido @maritarx, que cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, ha narrado de forma breve la historia de cómo casi le arrestan nada más pisar el aeropuerto de Marruecos.

"Me acaban de 'medio' arrestar en el aeropuerto de Marruecos, no he salido todavía al país y ya la estoy liando", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta ya con más de 3.000 'me gusta'.

Este fue lo que pasó: "Se me ocurrió sacar el móvil antes de tiempo y se pensaban que estaba grabando el sistema y esta gente no se fía de nadie". Razona que, "por lo visto", grabar propeidad intelectual del Gobierno "es una amenaza terrorista en este país".

"Y claro, tú explícale a esta gente que eres influencer y que estás haciendo un vídeo", ha explicado entre risas. Ha contado que la llevaron "a un cuartito", pero que no se puso nerviosa, explicándoles el motivo. "Al final, me soltaron con cara de asco", ha rematado.

El vídeo ha generado cientos de comentarios en el que muchos usuario se han preguntado lo mismo: "¿A quién se le ocurre grabar en un control aeroportuario?". También han querido aclarar que, normalmente, está prohibido en casi todo el mundo grabar en esas zonas.