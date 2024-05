La ciudad que debes visitar este verano antes de que se ponga de moda

Hay determinados destinos turísticos increíbles, bellos y únicos, pero con un gran problema. Básicamente, que son tan deseados que acaban sufriendo un proceso de masificación que dificulta a los turistas disfrutar de su encanto como lo harían si hubiese menos personas. Quizás, Venecia (Italia) sea un icono de esta problemática que le ha llevado a impulsar medidas para limitar la llegada de visitantes.

No obstante, para disfrutar de bellos canales no hay por qué viajar únicamente al país de la bota. Precisamente, desde la cuenta de TikTok especializada en viajes @visityourdreamplace, han propuesto visitar un destino con ciertas similitudes antes de que se ponga de moda. Y, a juzgar por las imágenes, no tardará.

Según el vídeo que acumula cerca de 81.000 'me gusta', se trata de la apodada como 'Venecia de Saboya' y está en Francia. "Esta ciudad es una de las más bonitas de Francia", explica la creadora de contenido indicando que se trata de Annecy, que "está ubicada en los Alpes franceses" y su casco histórico está repleto de bellos canales.