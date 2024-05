Maestro Joao inicia su transición: "Llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer"

El colaborador televisivo y vidente, Maestro Joao, ha anunciado este jueves en el programa Baila como puedas (TVE) que iniciaba su transición y se identificaba como mujer.

En su participación en el concurso de esta semana, bailó en compañía de su coreógrafa, Sandra Lee, My Way, de Frank Sinatra, en el que antes de este anuncio se invirtieron los roles: Joao hizo el papel de mujer y Lee, de hombre.

Tras acabar la coreografía, hizo un alegato visiblemente emocionado en el que anunció que iba a iniciar su transición: "Voy a aprovechar esta oportunidad porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo".

"He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa, porque ella sabe lo que llevaba dentro, y con una mirada sabía lo que había. Y ahora he podido dar ese paso", añadió.

"Gracias a Baila como puedas, a todos vosotros y al apoyo del público que me acepta tan bien, he decidido dar este paso y voy a ser quien soy", concluyó con lágrimas en los ojos. "Estoy muy seguro, muchísimo. Llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer, que es como yo me siento, lo que yo siento y lo que yo soy", detalló.

Entonces, Anne Igartiburu le preguntó por el nombre que elegiría y Joao respondió: "Me llamaré Benita, como mi madre".