El motivo por el que los reyes Felipe y Letizia no irán a la boda de Almeida: ya tienen planes

Este sábado tendrá lugar toda una "cumbre Borbón" en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo aunque habrá dos grandes ausentes. Los reyes Felipe y Letizia no asistirán al evento, al menos la Casa de S.M el Rey no ha confirmado ni desmentido su asistencia, aunque al ser un evento privado no estarían obligados a hacerlo.

Esta ausencia es especialmente sonada ya que el monarca guarda parentesco con Teresa Urquijo, el rey Juan Carlos es primo segundo de la abuela de Urquijo, Teresa de Borbón. Sin embargo, aunque los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, asistirán junto a las infantas Elena y Cristina y los hijos de la primera, Victoria Federica y Froilán, los reyes no asistirán por distintos motivos de agenda.

Para empezar, el rey Felipe VI tiene un evento marcado en la agenda: presidir el sábado 6 de abril la final de la Copa del Rey en Sevilla a las 22h. Esto le impediría asistir, al menos, al banquete, lo mismo que le sucede al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que únicamente ha confirmado la asistencia a la ceremonia de su compañero de partido por tener que acudir al evento deportivo.

Sin embargo, según apunta 20 Minutos, habría otros motivos de índole más personal y extraoficial por el que no asistirían al evento. Los reyes tratan de reducir los compromisos personales que tengan componente político, debido a la norma que deben cumplir de neutralidad política. Por lo que una boda a la que acudirá toda la cúpula del PP nacional podría suponer un inconveniente.

Otra razón que esgrime el citado medio sería que la infanta Sofía agota sus vacaciones en España este fin de semana y serían los últimos días de la familia al completo antes de que tuviera que marchar de nuevo al Atlantic College, en Gales, donde cursa Bachillerato.