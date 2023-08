El plan especial para la princesa Leonor en la Academia Militar

La princesa Leonor ultima los preparativos para ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza (AGM). El próximo 17 de agosto empezará su formación con un plan de estudios especial respecto al de los demás cadetes, ya que estudiará dos cursos en un año y tendrá, al igual que su padre Felipe VI, la especialidad de infantería. Este será el primero de los tres años de formación que tendrá que cursar la heredera al trono.

El general director de la AGM, Manuel López Pérez, ha explicado que, tal como marca el Real Decreto 173/2023 por el que se rige la formación militar de la Princesa de Asturias, Leonor ingresará junto a 612 cadetes en la primera promoción pero, el 7 de octubre, día de la Jura de Bandera, pasará a la segunda promoción. Del mismo modo, ese Real Decreto, rige las asignaturas específicas y el plan de estudios.

El otro elemento diferenciador es que Leonor ha renunciado a cobrar el salario que le corresponde a los cadetes de primer y segundo año, cifrado en 417 euros.

A pesar de estas excepcionalidades, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha recalcado que quiere naturalizar la situación: "Queremos darle la máxima normalidad a la presencia y a la formación de la princesa en la Academia".

Asimismo, Robles ha querido resaltar el "esfuerzo" y trabajo llevado a cabo por parte de la AGM para adaptar el plan de estudios a la princesa para que pueda estudiar dos cursos en un año, la única particularidad que tendrá. En lo demás, ha asegurado que existe "la máxima voluntad de que sea en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros".

En camareta compartida y con una rutina desde las 6:30

De hecho, en este sentido. Tendrá que seguir las mismas normas de sus compañeros. partiendo desde el próximo día 17, ya que tendrá que acudir a la Academia en indumentaria civil "evitando el chándal, los pantalones cortos y calzado de playa". Desde entonces, tendrá que adaptarse al vestuario militar.

Tal y como recoge EFE, tendrá varios atuendos: el traje gris para asistir a clase; el de diario, de color caqui; el de gala; el de camuflaje para las maniobras y la ropa deportiva, si bien podrá usar sus propias zapatillas para hacer ejercicio siempre que sean "de forma y colores discretos".

No tendrá camareta propia sino que tendrá que compartirla con otras compañeras. Estas pueden ser de dos, cuatro o doce plazas. Todas cuentan con baño, mesa de estudio y armario.

Tal y como se conoció hace unos meses, deberá acatar normas relacionadas con el aspecto físico como llevar recogida la melena en un moño en las formaciones y momentos relevantes y en las actividades deportivas en una coleta o trenza que no debe superar la altura de la axila. Las diademas no están permitidas, pero sí las redecillas, gomas u horquillas de color similar al de la cabellera.

Del mismo modo, solo podrá llevar un pendiente en cada oreja, iguales, sin colgantes y sin sobresalir del lóbulo. Con respecto al maquillaje, podrá usar colores naturales que no contrasten en exceso con la propia piel y podrá usar esmalte de uñas transparente. Todos los complementos colgantes están prohibidos, excepto los relojes y las gafas de ver. Del mismo modo, los tatuajes están permitidos si no se ven con el uniforme y no son discriminatorios.

A partir del primer día, tendrá que memorizar el "decálogo del cadete", una guía moral que se les entrega para su carrera militar. Entre sus mandamientos, “ser voluntario para todo sacrificio”, “tener amor a la responsabilidad y decisión para resolverlo” o “no murmurar jamás, ni tolerarlo”. También recibirá un ordenador portátil.

Leonor tendrá que hacer noche en la Academia Militar de Zaragoza de lunes a jueves y podrá salir por las tardes, aunque los nuevos alumnos deben recordar que el estudio es "obligatorio". Y, siempre que no haya maniobras, tendrá el fin de semana libre.

Cada día tendrán el toque de diana a las 6:30, ordenarán las camaretas y desayunará con sus compañeros en el comedor. La clases comienzan a las 7:45 de lunes a jueves y los viernes a las 8:15 y terminan a las 14:20 cuando comen en el autoservicio. Un jueves al mes hay instrucción vespertina y no se descarta que tenga alguna formación nocturna.

Fuera de clase, tal y como apunta EFE, los estudiantes pueden recibir tutorías, ir a la biblioteca, a la capilla o al casino de cadetes, una cafetería con mesas y butacas para poder pasar un rato de ocio.

La heredera de la Corona cursará tres años en las academias del Ejército de Tierra en Zaragoza, la Armada en Marín (Pontevedra) y el Ejército del Aire en San Javier (Murcia), donde se preparará para asumir en un futuro su responsabilidad como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas que la Constitución le atribuye al jefe del Estado.