El suma y sigue de Tamara Falcó: la marquesa pierde su anillo de boda

La última invitada a Joaquín, el Novato, el programa del exfutbolista del Betis en Antena 3, ha sido Tamara Falcó. En los últimos meses, los detalles de su compromiso con Íñigo Onieva, así como los de su boda han copado durante semanas los titulares. Y, meses después, lo sigue haciendo.

Esta vez es por su anillo de compromiso. Al comienzo del programa de Joaquín, su presentador no se ha cortado y ha ido al grano: "¿Te has llegado a casar o no?". "Estoy casada", ha respondido la invitada. "Estoy megacasada; ha sido difícil, pero hasta allí llegamos", ha continuado la marquesa en tono de broma.

Entonces, el exfutbolista se ha fijado en un detalle: el anillo de boda. "¿Este es el verdadero o el bueno lo tienes en el banco?", le ha preguntado Joaquín. "Este es el que es", ha contestado, entre risas, Falcó, porque el original lo ha perdido.

"Es que el otro día se me cayó, así que me he puesto este mientras tanto", ha detallado. El presentador le ha preguntado si se le cayó al ir a poner la lavadora, pero Falcó ha sido clara: "No sé dónde está", ha asegurado, en tono divertido.

En cualquier caso, la invitada se ha mostrado tranquila. "Es que me estaba un poco grande, pero bueno, aparecerá", ha apostillado.

Unos "zapatos incinerados"

La pérdida del anillo se suma a la lista de incidentes que han tenido lugar en relación con el compromiso de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva. Estos van más allá de que el enlace corrió peligro. Por ejemplo, la casulla de uno de los sacerdotes prendió.

Y no sólo eso. Falcó le ha contado al exdeportista que su look no era el que tenía pensado. Al menos, no todo. Dos meses antes de que tuviera lugar la celebración, la firma que se iba a encargar de confeccionar su vestido, Sophie et voilá, se negó a diseñar la pieza que pedía la marquesa por las condiciones que esta puso.

En ese momento, al menos, tenía varias semanas de margen para encontrar otra firma que le diseñara el vestido de novia. "Cuatro días antes de la boda, se quema el camión de mensajería que llevaba mis zapatos de la boda", ha comenzado a relatar Falcó en Antena 3.

Los zapatos quedaron "incinerados, insalvables", ha añadido. "Ya esto, como se enterara la prensa, entre lo del mal de ojo, la mala suerte...", apostillaba. Y ha terminado por concluir: "No voy a decir que casarme fuera un reto, pero supuso un poco un reto, porque iban pasando cosas".