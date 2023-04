La increíble multa que cada día pagan a Sting por el plagio de una canción

La industria de la música ha sido escenario de numerosos casos de plagio a lo largo de la historia, con artistas que han enfrentado demandas y multas millonarias por el uso no autorizado de canciones de otros. Dos ejemplos icónicos son los casos de George Harrison, exintegrante de The Beatles, y Robin Thicke y Pharrell Williams, quienes han tenido que llegar a acuerdos o enfrentar condenas por supuestas copias de obras musicales. Ahora, Puff Daddy, también conocido como Diddy, se suma a esta lista tras tener que pagar una jugosa multa por copiar a Sting en su éxito de los 90, "I'll Be Missing You". Veamos los detalles de esta historia que ha dejado en claro la importancia de respetar los derechos de autor en la industria musical.

El mundo de la música ha sido testigo de numerosos casos de plagio a lo largo de la historia. Dos ejemplos emblemáticos son los casos de George Harrison o el de Robin Thicke y Pharrell Williams. En 1971, al ex Beatle lo demandaron por el parecido de su canción My Sweet Lord con la canción He's So Fine de The Chiffons. Harrison llegó a un acuerdo fuera de los tribunales y tuvo que pagar una suma millonaria como compensación por el supuesto plagio.

Otro caso destacado es el de Robin Thicke y Pharrell Williams, quienes fueron demandados en 2013 por la canción Blurred Lines, acusada de copiar elementos de la canción Got to Give It Up de Marvin Gaye. En 2015, el caso se resolvió con una condena en contra de Thicke y Williams, quienes tuvieron que pagar una millonaria indemnización a los herederos de Marvin Gaye.

El británico Sting también está en esta lista de los plagios más famosos de la música, pero no por haber copiado una canción o parte de ella, sino por todo lo contrario: beneficiarse de un fallo judicial a su favor y que cambió la industria musical para siempre.

En 1997, Puff Daddy lanzó I'll Be Missing You como un homenaje a Notorious B.I.G., pero utilizó una parte de la canción Every Breath You Take de The Police sin obtener los permisos correspondientes. Sting, autor de la canción, demandó a Puff Daddy por violación de derechos de autor y desde entonces el rapero le paga al caballero inglés una multa de 5.000 dólares diarios.

Así lo ha revelado el mismo Daddy en un tuit en el que se hace eco de una entrevista del ex cantante de The Police en el programa The Breakfast Club de la plataforma Black Millionaires. "No, son 5K al día. Con cariño para mi hermano Sting", ha escrito en las redes sociales. Con esta cifra, el cobro a final de año que ingresa el autor de Every Breath You Take puede llegar a un total de dos millones de dólares cada año, acercándose a los 50 millones cuando se cumplen veinticinco años de la sentencia.

El plagio ocurre cuando se utiliza una parte o la totalidad de una canción o composición musical de otro artista sin obtener los permisos o licencias correspondientes. Esto puede incluir la reproducción de la melodía, letra, arreglos musicales, ritmo, entre otros elementos.

A pesar de la multa, I'll Be Missing You sigue siendo un éxito y una canción clásica del hip hop que rinde homenaje a Notorious B.I.G. No obstante, este caso de Puff Daddy y Sting sirve como una lección para la industria musical y pone de relevo la línea que separa el homenaje del plagio y, ya de paso, aprender a no caer en problemas y evitar multas millonarias!