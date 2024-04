Íñigo Onieva sospecha que la nueva canción de Enrique Iglesias trata sobre él y sus motivos tiene

El 29 de marzo, Enrique Iglesias presentó su nuevo disco, el que será el último de su carrera como confirmó a finales del año pasado —a partir de ahora sólo lanzará temas sueltos—. Entre las 10 canciones que forman el álbum FINAL (Vol.2), ya ha empezado a sonar con fuerza su segundo single, Fría, una colaboración del cantante madrileño con Yotuel.

"Quizá fui yo / El que se fue de fiesta tarde y no llegó / Pero no estuve con nadie, juro por Dios / Que me tentaron muchas veces, pero no / Ay pero no", comienza diciendo la canción. Una letra que ha llevado a Íñigo Onieva, el marido de Tamara Falcó y cuñado del artista, a pensar que haya podido ser fuente de inspiración para el tema.

La misma marquesa de Griñón lo contó el pasado jueves durante la tertulia de El Hormiguero en la que participa. La celebrity entró en el plató cantando y bailando la canción, y entonces, con la espontaneidad que le caracteriza, dijo: "Íñigo se piensa que la canción es sobre él". Una confesión que sorprendió a sus compañeros pero arrancaba la risa de la protagonista que añadió: "Y yo le digo que sí".

Conocido el pasado —y quizá presente— fiestero del marido de Tamara Falcó no es extraño que la marquesa haya querido adelantarse a posibles comentarios. Y es que solo hay que escuchar el estribillo para atar hilos: "Baby, confía, fía, fía, fía / Solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría / Tus amigas te mentían, ían, ían, ían / Yo sé que tu te habías pensado que yo era un descarado".