Jacob Elordi, investigado por una agresión en Australia

Getty Images for GQ

Jacob Elordi en la fiesta de 'GQ Men of the year'.

El actor Jacob Elordi, protagonista de cintas como Saltburn y Priscilla, ha sido acusado de agresión a un productor de radio en Australia. La policía se encuentra investigando el altercado por el que Elordi supuestamente agredió a Joshua Fox, productor del programa de KIIS FM The Kyle & Jackie O Show.

Según detalla el Daily Telegraph Australia, el actor fue entrevistado en su hotel en el este de Sídney por Fox y Jackie O y el productor le hizo una broma que desencadenó el incidente.

Durante la charla del pasado domingo, Fox le preguntó si podría darle un poco de agua de su bañera a Jackie O por su cumpleaños —una broma que hace referencia a una de las escenas más comentadas de Saltburn en la que el personaje de Barry Keoghan toma agua de la bañera de Elordi después de que este se masturbara en ella—.

Al parecer, a Elordi, que saltó a la fama por su papel en Euphoria, no le gustó el chascarrillo y le pidió a Fox que dejara de grabarle y borrara los vídeos que había hecho. Tras esto, según contó el productor, la situación se volvió violenta.

"Me niego a hacerlo porque me siento incómodo en este momento y esta es la única prueba. Y después, Jacob simplemente se dio la vuelta, me empujó contra la pared y sus manos estaban en mi garganta", relató Fox en su programa.

La policía de Sídney ha informado que se encuentra investigando el caso. "Los agentes adscritos al Comando del Área de Policía de Eastern Beaches están investigando después de que un hombre fuera supuestamente agredido frente a un hotel en los suburbios del este de Sídney", señalan en un comunicado.

"A la policía se le informó sobre las 3:30 p.m. El sábado 3 de febrero de 2024, un hombre de 32 años fue presuntamente agredido por un hombre de 26 años. El hombre no sufrió ninguna herida. Las investigaciones sobre el incidente siguen adelante", detallan.