Jada Pinkett y Will Smith están separados desde 2016

Will Smith y Jada Pinkett Smith, en la fiesta Vanity Fair tras los Oscar del 27 de marzo de 2022.

El bofetón de Will Smith a Chris Rock empañó por completo los Oscar de 2022. El actor, que ganó la estatuilla esa misma noche, defendió que las mofas del presentador hacia Jada Pinkett Smith, su mujer, habían sido demasiado. Sin embargo, según las declaraciones de este miércoles de la actriz, hace años que llevan vidas separadas.

Pinkett Smith ha hecho la revelación en sus memorias, Worthy, que ha presentado en una entrevista con el programa estadounidense Today Show, en el que ha confirmado que no están juntos desde 2016.

La actriz aseguró que, a pesar de que no lo han formalizado legalmente, la separación puede considerarse "un divorcio". Preguntada sobre por qué no lo había dicho antes, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se han referido a ella como "su mujer" tras el incidente de la bofetada, Pinkett Smith ha respondido que "todavía no estaban listos".

"Todavía estábamos intentando arreglar las cosas entre nosotros, cómo estar en una relación, sabes, y en cómo presentamos esa relación a la gente. Todavía no lo habíamos resulto", explicó a la periodista Hoda Kotb.

Pinkett Smith también confirmó que la relación no se rompió por algo concreto, sino por "un montón de cosas". "Creo que cuando llegó el 2016 estábamos exhaustos de intentarlo. Creo que seguíamos instalados en nuestra fantasía sobre lo que pensábamos que cada persona debía ser", añadió la intérprete.

La pareja, que ha hablado largo y tendido sobre su relación abierta y algunas dificultades, vive separada, tal y como ha confirmado Pinkett Smith, pero por ahora no tienen pensado divorciarse. "Hice una promesa de que nunca habría una razón por la que pedir un divorcio. Trabajaremos en lo que haga falta. Y todavía he sido capaz de romper esa promesa", ha añadido.