Jedet, sobre la agresión sexual en los Premios Feroz: "Hay que animarse a denunciar" 

La actriz Jedet ha reaparecido este martes en un evento de la semana de la moda de Madrid tras denunciar una agresión sexual en la fiesta posterior a los Premios Feroz. La noche de los galardones quedó empañada por la denuncia de varias agresiones sexuales, tras las que se detuvo al productor Javier Pérez Santana, que posteriormente quedó en libertad con cargos.

Jedet, que apenas se había pronunciado al respecto pero había reconocido que estaba pasando "días difíciles", ha revelado este martes que no quería que la denuncia se hiciera pública para evitarle sufrimiento a sus familiares cercanos. "Tengo unos abuelos que son mayores, mi madre también... no quería que sufrieran mi yaya ni mi abuelo", ha explicado ante los micrófonos de la agencia GTRES.

"Ahora estoy mejor, pero he estado un poco nerviosa", ha confesado la actriz, que recuerda que el tema está en manos de la justicia y no puede dar demasiados detalles al respecto. "Gracias a Dios hay testigos", ha matizado.

La intérprete, que ha agradecido a su familia, a su equipo y a su psicólogo la ayuda que le están prestando, ha revelado que no es la primera vez que sufre una agresión pero que no había denunciado hasta ahora. Jedet ha querido aprovechar esta intervención para pedir a la gente que sufra una agresión que no se quede callada: "No te hacen mucho caso, pero hay que animarse a denunciar".

"Desde luego, no son conductas normales. A veces sentimos culpabilidad o que no nos van a creer", ha explicado la actriz, que también ha querido agradecer al equipo de seguridad de la organización de los Feroz la rapidez con la que actuaron.

Bob Pop, que también reveló haber sido acosado la fiesta, hizo una reflexión similar a la de Jedet sobre los comportamientos que se encuentran habitualmente en las fiestas y la necesidad de dejar de normalizarlos.

"Pienso, ostras, qué mal educados estamos (mi generación, mi cultura...) pensando que tienes que asumir que eso es lo normal. Y lo que me parece un avance enorme es que no tengamos que asumir que eso es lo normal", reflexionó el colaborador de la Cadena SER.