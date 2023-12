Jenni Hermoso es la futbolista del año, según 'The Guardian'

FIFA via Getty Images

Cada año, el medio británico The Guardian da la distinción de futbolista de año a algún deportista. Esta distinción obedece a que haya "hecho algo notable, ya sea superando la adversidad, ayudando a otros o dando ejemplo deportivo actuando con una honestidad excepcional", indica el rotativo. Y este año la escogida ha sido la delantera del Pachuca, Jenni Hermoso.

La jugadora, procedente de Carabanchel, está siendo una pieza clave en el camino de la Selección hacia los Juegos Olímpicos y, tras haber disputado los tres últimos campeonatos mundiales, es una de las jugadoras que ha logrado la estrella en esta última edición, en el Accor Stadium de Sídney, Australia.

Un momento que se vio "instantáneamente ensombrecido, si no eclipsado, por un beso no deseado de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol", recogen desde el tabloide británico. Seguido de la negativa de Luis Rubiales a dimitir, la oleada de reacciones de jugadoras tanto españolas como internacionales de 'se acabós'. así como de la posterior no convocatoria de Hermoso con el combinado nacional en los partidos que disputó la Roja en la Liga de Naciones.

"A través de su postura y acciones, y las de sus compañeras de equipo, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia, la igualdad, la equidad y un entorno seguro para las futbolistas y las mujeres en general", señalan desde The Guardian.

"En términos generales", prosiguen, "se ha convertido en un faro para las mujeres en España que luchan contra una cultura machista que penetra en la sociedad y de la que el fútbol es sólo un microcosmos".

En los últimos meses, la futbolista del Pachuca "ha asumido un papel que probablemente preferiría nunca haber tenido que asumir", aseguran desde el tabloide. "Y es por eso que es una más que digna" merecedora del galardón que le han concedido.

"¿Qué es la valentía si no es eso? ¿Qué es el éxito si no es dejar un legado revolucionario, cuyo impacto lo sentirán generaciones? Y, como joven jugadora de fútbol, serán las medallas y trofeos ganados en el campo con los que soñaba, pero probablemente serán las victorias más amplias las que se convertirán en la medida de su éxito a medida que crezca", concluyen desde el medio británico.