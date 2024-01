Jodie Foster sobre la generación Z: "Son realmente molestos"

Jodie Foster fue una de las estrellas que causó sensación en la alfombra roja de la gala de los Globo de Oro el pasado día 8. Además, junto a otra veterana, la actriz Annette Bening, fue la encargada de presentar el premio a la Mejor película.

Y es que la intérprete de El silencio de los corderos vuelve a estar en el foco público por el inminente estreno de la cuarta temporada de la serie de culto True Detective, en la que da vida a la detective Liz Danvers, la protagonista de la trama.

Por este motivo, Foster dio este pasado domingo una entrevista al diario The Guardian que ha terminado sembrando cierta polémica entre la generación Z —los nacidos en los últimos años de los 90—.

Durante la conversación, la periodista Emma Brockes le pregunta a la actriz qué cree que los jóvenes de la industria del cine necesitan escuchar. “Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a pensar en algo que sea suyo. Puedo ayudarlos a encontrar eso, que es mucho más divertido que ser, con toda la presión detrás, el protagonista de la historia”. Y habló de su admiración por la actriz Bella Ramsey, de 20 años, que la invitó a la la celebración de Mujeres en Hollywood de la revista Elle. "Hay otras formas de ser mujer y es muy importante que la gente lo vea. Y Bella, que pronunció el mejor discurso, vestía el traje más perfecto, bellamente confeccionado, con raya al medio y sin maquillaje”, confiesa Foster.

Ahora bien, en la entrevista también queda claro que esa fascinación no la hace extensiva a toda esa generación Z. "Son realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo. Me dicen: 'No, no lo siento hoy no me encuentro bien. Voy a llegar a las 10:30", afirma tajante. "O, en los correos electrónicos, les digo que algo es gramaticalmente incorrecto: '¿No revisaste tu ¿ortografía?' Y dicen: '¿Por qué haría eso? No es eso algo que limite'', continúa explicando.

Unas declaraciones que han levantado ampollas y han acaparado cientos de titulares en todo el mundo.