Kiko Rivera, ingresado de nuevo

De nuevo, un golpe de salud ha hecho que Kiko Rivera acabe en el hospital en un día especialmente alegre para él. Este viernes, el DJ lanzaba su nuevo tema El Mambo, la canción con la que el hijo de Isabel Pantoja reaparece en el mundo de la música después de haber sufrido un ictus el pasado mes de octubre.

Él mismo se ha encargado de dar la noticia de su ingreso en sus redes sociales a través de un story con una fotografía desde la cama del hospital.

"Con El Mambo ya en la calle... Pero la vida me vuelve a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo que disfruteis del mambo y de la vida", escribía.

La vuelta del Kiko más fiestero, musicalmente hablando

Este jueves, precisamente, el cantante se encontraba en Madrid de promoción y El HuffPost estuvo con él.

"La verdad es que me encuentro muy bien. Visiblemente, tengo mejor aspecto y he dejado de fumar, que para mí ha sido un cambio importante porque llevo fumando toda mi vida prácticamente", nos contaba sobre su salud nueve meses después del ictus que sufrió.

Insistió varias veces a lo largo de la entrevista en que se encontraba en un gran momento de su vida y que para él todo había empezado de nuevo. "Estoy feliz y además este tiempo que he estado en casa, me ha servido para mucho: para reflexionar sobre mi vida, principalmente, sobre mi trabajo, para componer y hacer varias canciones y crear un equipo de trabajo que es de lo mejorcito que tengo, con mi productor y mi compositor.. Y yo creo que no hay mal que por bien no venga, al final. La vida me ha dado un tirón de orejas bastante fuerte pero me ha hecho cambiar mi estilo de vida, y borrón y cuenta nueva".

Borrón y cuenta nueva que ha iniciado, profesionalmente, con el himno del Rayo Barcelona, el equipo de Spursito en la Kings League, y con El Mambo, la primera canción de su nueva etapa y que es "la vuelta de ese Kiko Rivera más fiestero, pero fiestero musicalmente hablando".

Un regreso del que además reconocía que le daba un poco de miedo porque "sabemos que la noche no trae nada bueno", aunque " voy a por todas y no puede volver a pasar, no me lo puedo permitir".

Además del accidente cerebrovascular que sufrió el pasado año, Kiko Rivera arrastra otros problemas de salud: en febrero volvió al hospital por un cólico nefrítico y en varias ocasiones ha tenido que ingresar por ataques de gota.