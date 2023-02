Kiko Rivera, ingresado por un cólico nefrítico

Kiko Rivera ha cumplido este jueves 39 años y no ha celebrado su cumpleaños de la manera más agradable. El hijo de Isabel Pantoja, que sufrió un ictus hace tres meses, tuvo que acudir esta madrugada a urgencias por una dolencia que el mismo ha explicado posteriormente.

"No se alarmen. Pero duele tela, telilla, tela. Así empecé anoche de madrigada mi cumpleaños. Bienvenidos 39", ha empezado diciendo el DJ a través de varias stories en su perfil de Instagram, donde ha compartido fotografías de su noche en el hospital.

"He pasado una noche de perros. Un cólico nefrítico. Fui de madrugada al hospital... ahora me duele, me duele menos, pero bien entrada en los 39 chiquillo... madre mía... no veas cómo duele. No sé si esto lo habéis tenido alguna vez pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos", ha explicado Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja ya ha sido dado de alta y está en casa para intentar celebrar su cumpleaños. Rivera ha confesado a sus seguidores que espera que el dolor remita "para poder soplar las velas y tomarme un cachito de tarta", aunque todo apunta a que no podrá hacer una fiesta por todo lo alto como tenía planeado.

Rivera también charló con sus seguidores después de ser dado de alta tras sufrir un ictus y confesó cómo quería cambiar su rutina para tener un estilo de vida más saludable. De hecho, hace unos días reveló a David Broncano en La resistencia que había dejado de fumar y de beber. Sin embargo, las cámaras de Europa Press lo captaron fumando días después.