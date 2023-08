La aburrida dieta de Harrison Ford con increíbles efectos a sus 81 años

El actor Harrison Ford sigue en plena forma a los 81 años. Durante una reciente intervención en el programa de Ellen DeGeneres, el intérprete estadounidense ha revelado algunos detalles sobre su dieta, según ha publicado Men's Health.

El veterano actor ha explicado que sólo va al gimnasio "un poco" y que atribuye su aspecto musculoso sobre todo a un cambio de dieta. Así, ha contado que no consume carne ni lácteos. "Prácticamente no como nada", ha dicho Ford entre las risas del público. "Como verduras y pescado. Es muy aburrido", ha agregado.

Ford ha explicado, según ha informado Us Weekly, que dejó de comer carne porque no era buena ni para él ni para el medio ambiente. "Decidí que estaba cansado de comer carne. Sé que no es bueno para el planeta ni para mí", ha afirmado.

Aunque no es uno de sus papeles más conocidos, los seguidores del intérprete recordarán su papel en La llamada de lo salvaje. En una de las escenas clave de la película, el actor aparece sin camiseta, pero ha declarado al medio estadounidense que no necesitó ninguna mejora digital ni magia cinematográfica para lucir su torso.

"Estaba en forma y el agua estaba muy fría. Estoy sano, me gusta estar activo y en forma. Soy consciente de que debo mantener mi viejo (trasero) en forma", ha dicho Ford.